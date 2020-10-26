Новий Land Rover зламався через 269 км після купівлі

Віталій Сазонов Новини 10:55, 26.10.2020 Оновлено: 11:22, 26.10.2020

Новий позашляховик Land Rover Defernder вийшов з ладу всього лише через 48 годин, після того як його доставили покупцям. На той момент пробіг автомобіля становив лише 269 км. При цьому проблему не вийшло вирішити навіть на сервісі – зламаний "Деф" досі перебуває на ремонті.

З такою проблемою зіткнулися автори американського YouTube-каналу The Fast Line Truck, який придбали автомобіль. Експерти планували використовувати машину в "довгостроковій перспективі", однак їх радість тривала недовго (щоб подивитися відео, дскрольте до кінця новини).

Приладова панель нового Land Rover Defender
Скріншот відео

Причина поломки нового Land Rover Defender виявилася в двигуні. Після того, як на приладовій панелі загорівся "чек Енджін", ютубери підключили машину до комп'ютерної діагностики. Система показала, що в у другому і третьому циліндрах є невідповідність в подачі повітря і палива.

Land Rover Defender
cars.com

Після цього позашляховик доставили на СТО, де механік підтвердив – камера згоряння палива не працює належним чином. Машину спробували оперативно "поставити на ноги", але не вийшло – після певних маніпуляцій "чек енжин" як і раніше продовжував горіти. Тепер механіки очікують на нові запчастини для автомобіля (зокрема, форсунки двигуна, які потрібно замінити), а самі покупці не знають, коли зможуть забрати свій "Дефендер".

В кінцевому рахунку в The Fast Line Truck підкреслили, що двох днів і лише 269 км було достатньо, щоб ще раз довести, що вкрай низька надійність Land Rover не базується на чутках.

Раніше OBOZREVATEL назвав 10 найшвидших автомобілів, які мають мінімальною витратою палива.

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