Новий Land Rover зламався через 269 км після купівлі

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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3,0 т.
Новий Land Rover зламався через 269 км після купівлі

Автори американського YouTube-каналу The Fast Line Truck придбали новий позашляховик Land Rover Defender. Експерти планували використовувати машину в "довгостроковій перспективі", однак їхня радість тривала недовго – машина зламалася практично відразу після покупки.

Як розповіли блогери в своєму відео, позашляховик вийшов з ладу всього через 48 годин, після того як його доставили. На той момент пробіг "Дефа" становив лише 269 км. При цьому проблему не вийшло вирішити навіть на сервісі – автомобіль досі перебуває на ремонті (щоб подивитися відео, дскрольте до кінця новини).

Приладова панель нового Land Rover Defender

Причина поломки нового Land Rover Defender виявилася в двигуні. Після того, як на приладовій панелі загорівся "чек Енджін", ютубери підключили машину до комп'ютерної діагностики. Система показала, що в у другому і третьому циліндрах є невідповідність в подачі повітря і палива.

Land Rover Defender

Після цього позашляховик доставили на СТО, де механік підтвердив – камера згоряння палива не працює належним чином. Машину спробували оперативно "поставити на ноги", але не вийшло – після певних маніпуляцій "чек енжин" як і раніше продовжував горіти. Тепер механіки очікують на нові запчастини для автомобіля (зокрема, форсунки двигуна, які потрібно замінити), а самі покупці не знають, коли зможуть забрати свій "Дефендер".

В кінцевому рахунку в The Fast Line Truck підкреслили, що двох днів і лише 269 км було достатньо, щоб ще раз довести, що вкрай низька надійність Land Rover не базується на чутках.

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