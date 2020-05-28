Новий Land Rover Defender прибув в Україну

Перші позашляховики Land Rover Defender з'явилися в офіційних дилерських центрах британського бренду.

2021 Land Rover Defender landrover.com

Нагадаємо, що дебют абсолютно нової генерації "Захисника" відбувся у вересні минулого року на автошоу у Франкфурті. Автомобіль побудований на абсолютно новій платформі і має несучий алюмінієвий кузов. Дизайнери постаралися зберегти впізнавані риси, але при цьому зробити вигляд позашляховика сучасним і респектабельним.

Land Rover Defender випускається з 1948 року landrover.com

Спочатку українським покупцям доступна длиннобазная 5-дверна версія Defender 110, але вже зовсім скоро можна буде придбати укорочену 3-дверну версію Defender 90.

2021 Land Rover Defender 90 і 110 landrover.com

Новинка доступна в 6 комплектаціях: Defender, S, SE, HSE, Defender X і First Edition, крім того, будь-яку з них можна оснастити одним з чотирьох комплектів аксесуарів: Explorer, Adventure, Country і Urban.

Для Defender 110 передбачено два бензинових (300 і 400 к.с.) і два дизельних (200 і 240 к.с.) мотора. Всі вони працюють в тісній взаємодії з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач і фірмовою системою повного приводу.

2021 Land Rover Defender landrover.com

Від своїх легендарних попередників новий Land Rover успадкував практично безмежні позашляхові можливості. Він володіє еталонної геометричною прохідністю і здатний долати брід до 0,9 м. Автомобіль оснащений численними електронними системами, які прийдуть на допомогу в складних дорожніх умовах.

Defender здатний долати брід до 0,9 м landrover.com

У списку додаткового устаткування є досить незвичайні опції, наприклад, гнучкий надувний водонепроникний тент, портативний душ з резервуаром на 6,5 л і інтегрований повітряний компресор.

Особливо варто відзначити водонепроникний ударостійкий браслет Aсtivity Key, який прийшов на зміну традиційному ключа запалювання, а, крім того, виконує функцію годинника.

Новий Defender 110 пропонує широкі можливості для трансформації салону і здатний вміщати до 7 осіб. Цікавою особливістю є відкидне сидіння, яке дозволить розмістити поряд з водiємдвох пасажирів.

2021 Land Rover Defender landrover.com

Залежно від моделі та комплектації, вартість Land Rover Defender стартує з позначки 1,6 млн. Грн.

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські тюнери встановили в Land Rover мотор від Chevrolet Corvette.