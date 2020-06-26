Новий Lamborghini знищили через 20 хвилин після покупки

Віталій Сазонов Новини 10:08, 26.06.2020 Оновлено: 10:10, 26.06.2020

У Західному Йоркширі, Велика Британія, на одній з трас розбили новий Lamborghini Huracan Performante Spyder. Показово, що машина потрапила у ДТП практично відразу після того, як її покупки.

У місцевій поліції розповіли, що через 20 хвилин після виїзду з автосалону у суперкарі сталася несправність (яка саме, не уточнюється), через що він був змушений зупинитися прямо на дорозі. Останнє і зіграло роль в подальшому ході подій: ззаду їхала вантажівка, водій якої не зміг зреагувати на перешкоду і на великій швидкості протаранив Huracan Performante Spyder.

Lamborghini Huracan Performante знищили через 20 хвилин після покупки.
Скріншот з Twitter

Судячи з фотографій, опублікованих у соціальних мережах поліцією, Huracan Performnate Spyder отримав серйозні пошкодження – швидше за все, відновлювати автомобіль не стануть. У нього розбите праве заднє крило, відірвана частина заднього бампера, а також відлетіло колесо. Але найсумніше – постраждав моторний відсік.

Lamborghini Huracan Performante знищили через 20 хвилин після покупки.
Фото: WYP Roads Policing Unit / PA

Залишається сподіватися, що у водія вантажівки, який в даному випадку є винуватцем ДТП, є страховка, адже "затоталений" Lamborghini Huracan Performante Spyder коштує недешево – у межах 300 000 – 400 000 доларів.

Lamborghini Huracan Performante
carbuzz.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власник катера втопив два автомобіля, намагаючись врятувати своє судно.

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