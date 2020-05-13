Новий кросовер Volkswagen замаскували під китайське авто
Перед виходом нової моделі автомобіль необхідно тестувати на дорозі. Але щоб зберегти дизайн у таємниці, компанії маскують кузов. Volkswagen освоїв це мистецтво досконало.
Як правило, виробники використовують малюнок камуфляжу з дрібними повторюваними елементами контрастних кольорів, щоб заплутати спостерігача. Новий VW Tiguan пішов далі – його замаскували під китайський кросовер Changan CS85.
Оновлений Фольксваген Тігуан очікується влітку. Компанія навіть розповсюдила перше зображення кросоверу. Після рестайлінгу до нього приєднається купеподібний SUV, який отримає букву Х або слово Coupe в назві. Саме цей автомобіль потрапив до фотошпигунів.
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Звісно, що крізь специфічний камуфляж розглянути деталі дизайну неможливо. З іншого боку, ми можемо спиратися на перше зображення нового кросоверу, який передбачувано виконають в стилі VW Golf 8.
VW Tiguan 2021 модельного року отримає нові бампери, більш складну форму передньої решітки та фари в стилі того ж Гольфу. Купе Тігуан буде виглядати так само, але в профіль кузов продемонструє більш динамічний силует – це помітно і зараз на тестовому прототипі.
Очікується лінійка двигунів об'ємом 1,4-2,0 л. Найпотужніший турбований варіант R запропонує віддачу 333 к.с. Спершу новинка вирушить на китайський ринок, потім з'явиться в інших країнах. Дебют моделі відбудеться після прем'єри стандартного Tiguan, який, нагадаємо, з'явиться влітку.
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