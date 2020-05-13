Новий кросовер Volkswagen замаскували під китайське авто

Перед виходом нової моделі автомобіль необхідно тестувати на дорозі. Але щоб зберегти дизайн у таємниці, компанії маскують кузов. Volkswagen освоїв це мистецтво досконало.

Як правило, виробники використовують малюнок камуфляжу з дрібними повторюваними елементами контрастних кольорів, щоб заплутати спостерігача. Новий VW Tiguan пішов далі – його замаскували під китайський кросовер Changan CS85.

Новий купе-кросовер VW Tiguan 2021 news.cheshi.com

Китайський кросовер Changan CS85, під який замаскували VW Tiguan carsalesbase.com

Оновлений Фольксваген Тігуан очікується влітку. Компанія навіть розповсюдила перше зображення кросоверу. Після рестайлінгу до нього приєднається купеподібний SUV, який отримає букву Х або слово Coupe в назві. Саме цей автомобіль потрапив до фотошпигунів.

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Звісно, що крізь специфічний камуфляж розглянути деталі дизайну неможливо. З іншого боку, ми можемо спиратися на перше зображення нового кросоверу, який передбачувано виконають в стилі VW Golf 8.

VW Tiguan 2021 vw.com

VW Tiguan 2021 модельного року отримає нові бампери, більш складну форму передньої решітки та фари в стилі того ж Гольфу. Купе Тігуан буде виглядати так само, але в профіль кузов продемонструє більш динамічний силует – це помітно і зараз на тестовому прототипі.

Новий купе-кросовер VW Tiguan 2021 news.cheshi.com

Новий купе-кросовер VW Tiguan 2021 news.cheshi.com

Очікується лінійка двигунів об'ємом 1,4-2,0 л. Найпотужніший турбований варіант R запропонує віддачу 333 к.с. Спершу новинка вирушить на китайський ринок, потім з'явиться в інших країнах. Дебют моделі відбудеться після прем'єри стандартного Tiguan, який, нагадаємо, з'явиться влітку.

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