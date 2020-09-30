Недорогий кросовер Volkswagen Taos показали на перших фото

Компанія Volkswagen опублікувала перші повноцінні фото нового кросовера під назвою Taos. На них машина покрита камуфляжем, однак це не заважає добре розглянути її зовнішній вигляд.

Volkswagen Taos (автомобіль названий на честь міста у Нью-Мексико) є, по суті, "перемальованою" копією китайського Tharu. Від останнього новинка відрізняється лише переробленою передньою частиною і "кормою". Зокрема, у неї дещо інша оптика і бампери.

За розмірами "Таос" менше за VW Tiguan. Базується автомобіль на модульному шасі MQB (конкретно основою послужив кросовер Skoda Karoq), під капотом буде встановлено 1,5-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 158 к.с. (250 Нм), Передньопривідну модифікацію зістикують із 8-ступіневим "автоматом", а варіант 4х4 – із 7-швидкісним "роботом "DSG.

З такою начинкою автомобіль відправитися підкорювати Північну Америку, пізніше, можливо, він з'явиться і на інших ринках. Його виробництво стартують у 2021 році на заводі Volkswagen в Пуебла в Мексиці. А ось прем'єра Volkswagen Taos відбудеться зовсім скоро – вже 13 жовтня 2020 року.

Очікується, що ціна Volkswagen Taos становитиме в межах 20-25 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen повністю розсекретив електричний кросовер ID.4.