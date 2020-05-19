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19 травня • оновлено в 10:10
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Новий кросовер Toyota здивував назвою і дизайном

2.9т
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Кросовер Toyota Venza з'явився в 2008 році і знаходився у виробництві майже 10 років. Тепер компанія вирішила повернути в модельний ряд SUV з такою назвою.

Відродження імені Тойота Венза говорить про те, що сегмент кросоверів себе ще не вичерпав. Виробники згадують призабуті назви, щоб запропонувати покупцям новий міський позашляховик. Друге покоління побудоване на платформі моделі Тойота РАВ 4, але за габаритами трохи більше.

Кросовер Toyota Venza 2021

Кросовер Toyota Venza 2021

toyota.com

Кросовер Toyota Venza 2021

Кросовер Toyota Venza 2021

toyota.com

У той же час, при довжині кузова 4740 мм і колісній базі в 2690 мм новий кросовер Тойота трохи менший за першу Venza. Це пов'язано з тим, що попередник у своїй основі використовував платформу Toyota Camry – довжина кузова і колісна база становили 4800 мм і 2775 мм відповідно.

Салон Toyota Venza 2021

Салон Toyota Venza 2021

toyota.com

Багажник Toyota Venza 2021

Багажник Toyota Venza 2021

toyota.com

Нова Venza являє собою адаптований під глобальний ринок кросовер Toyota Harrier четвертого покоління, який був представлений не так давно. Це означає, що новинка отримала сучасний елегантний дизайн і красивий салон зі спортивними акцентами.

Перше покоління Toyota Venza

Перше покоління Toyota Venza

toyota.com

Перше покоління Toyota Venza

Перше покоління Toyota Venza

toyota.com

На даний момент кросовер Toyota Venza 2021 представлений для ринку США, куди вирушить влітку при стартовій ціні близько $30 000. Але в подальшому новинка може з'явитися і в інших країнах. Американці отримають виключно гібридний кросовер з 2,5-літровим бензиновим ДВЗ і двома електромоторами. Повнопривідний SUV пропонує 222 к.с. сумарної потужності.

Кросовер Toyota Venza 2021

Кросовер Toyota Venza 2021

toyota.com

Кросовер Toyota Venza 2021

Кросовер Toyota Venza 2021

toyota.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нова Toyota Corolla отримала класну модифікацію.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota гібрид кросовер нові авто авто
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