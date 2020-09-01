Новий кросовер Toyota оцінили на рівні Renault Duster

Віталій Сазонов Новини 10:15, 1.09.2020

Компанія Toyota розпочала продаж нового кросовера Yaris Cross. Автомобіль будуть продавати від 17 000 доларів – така вартість порівнянна з цінником бюджетного Дастера. Топовий варіант обійдеться приблизно у 26 000 доларів.

Втім, поки прайс стосується лише рідного для компанії японського ринку. В Європі автомобіль з'явиться через рік, однак в Старому Світі його продаватимуть приблизно за ті самі гроші.

Toyota Yaris Cross вийшов на ринок з цінником у 17 000 доларів.
Фото: Toyota Japan

Для компактного (4,2 м) Toyota Yaris Cross заявлено дві силові установки на вибір – 120-сильний бензиновий мотор 1.5 і 116-сильний гібридний привід (в останньому випадку змішаний витрата палива складає всього 3,2 л на 100 км пробігу). Привід – тільки передній, хоча для гібридної версії опційно буде доступний повний привід.

Toyota Yaris Cross вийшов на ринок з цінником в 17 000 доларів.
Фото: Toyota Japan

У базову комплектацію Toyota Yaris Cross входять адаптивний круїз-контроль, системи попередження зіткнень і контролю розмітки. За доплату доступний клімат-контроль і електропривод дверей багажника.

Toyota Yaris Cross вийшов на ринок з цінником в 17 000 доларів.
Фото: Toyota Japan
Toyota Yaris Cross вийшов на ринок з цінником в 17 000 доларів.
Фото: Toyota Japan
Toyota Yaris Cross вийшов на ринок з цінником в 17 000 доларів.
Фото: Toyota Japan
Toyota Yaris Cross вийшов на ринок з цінником в 17 000 доларів.
Фото: Toyota Japan

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota також представила бюджетний кросовер за ціною "Логана".

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