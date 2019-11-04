Новий кросовер Skoda представлено офіційно: фото

Новий кросовер Skoda Kamiq GT – більш стильна версія стандартного Skoda Kamiq, представленого на китайському ринку. Від донора автомобіль відрізняється динамічним силуетом.

Про цей автомобіль ми розповідали раніше, тепер з'явилися його дебютні фото. За основу взята китайська версія Skoda Kamiq. У Європі автомобіль з такою назвою також є, але з технічної точки зору це різні моделі.

Skoda Kamiq GT 2020 – новий компактний кросовер skoda-auto.com

Передню частину виконали в сучасному корпоративному стилі, що нагадує Skoda Scala 2019. Корма також має актуальний вигляд із фірмовими впізнаваними ліхтарями. Головним же характерним елементом стала широка хромована смуга навколо бічного скла, яка стилістично поєднується зі схожими елементами на передньому і задньому бамперах.

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Крім того, новий кросовер "Шкода" отримав хромовану фальшрадіаторну решітку і двоколірне забарвлення – на фото представлено автомобіль з контрастним чорним дахом.

Корма Skoda Kamiq GT вдалася особливо ефектною skoda-auto.com

Певні зміни торкнулися й салону, хоча загалом тут все та ж передня панель, що і в китайському Kamiq. В інтер'єрі з'явилася нова обробка, декоративні елементи і шильдики, а також 8-дюймовий екран мультимедійної системи з підтримкою Apple CarPlay.

Інтер'єр Skoda Kamiq GT виглядає акуратно і сучасно skoda-auto.com

Як очікується, в моторну гамму Skoda Kamiq GT увійдуть бензинові двигуни: атмосферний 1.5 (109 к.с.) і 1,2-літровий турбо (114 л.с.), що працюватимуть з 5- і 6-ступінчастими механічними КПП і навіть з роботизованою коробкою.

За основу нового GT була взята Skoda Kamiq для Китаю skoda-auto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно ще не представлену Skoda Octavia 2020 року показали у досить незвичний спосіб.

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