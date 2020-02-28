Новий кросовер Renault за 6500 євро: що про нього думають німці

У компанії Renault з'явився на індійському ринку недорогий кросовер під назвою Triber. Коштує таке авто 6500 євро. Німецьке видання autobild.de зацікавилося цією наддешевої новинкою та склало про нього свою думку.

Як пишуть наші зарубіжні колеги, Renault Triber насправді є більше мінівеном, ніж кросовером. При цьому виглядає він не нудно (на відміну від багатьох інших Van). Довжина автомобіля складає всього 3,99 м, що відмінно підходить для їзди індійськими мегаполісами.

Renault Triber autobild.de

При невеликих габаритах у Renault Triber примудрився встановити три ряди сидінь – це гідно честі. Причому про надмірну тісноту мови не йде: якщо зріст пасажирів перевищує 1,85 м, нетривалі поїздки на другому або третьому ряді для них будуть терпимі. "Дорослі можуть сісти на заднє сидіння, не займаючись гімнастикою", – підкреслюють в autobild.

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

Посадка на сидіннях – висока (через це відмінна оглядовість), а ось підтримка в області спини і стегон – відверто слабенька (хоча з жорстким індійським трафіком вона і не особливо потрібна). Якщо ж розкладені всі три ряди сидінь, багажник зовсім маленький – 84 л. Але якщо підняти останній ряд, утворюється відразу 625 л вільного простору.

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

А ось що сильно здивувало німців в Renault Triber, так це цифрова приладова панель і мультимедіа з екраном на 8 дюймів і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. І це в авто за 6500 євро! Клімат-контролю немає, зате є кондіцонер. А ось що піддалося критиці, так це обробка салону. "Твердий пластик. Скрізь, куди дотягується рука", – заявляють журналісти. Також з відвертою дешевизни – голі болти та звичайне, не мультифункціональне кермо (замість кнопок з боків звичайні заглушки).

Renault Triber autobild.de

Що стосується техніки, за рух Renault Triber відповідає трициліндровий двигун, який видає 73 к.с. і 96 Нм; зістиковується мотор з 5-ступінчастою "механікою". Така начинка не блищить видатними характеристиками, проте для Індії цього досить, оскільки в цій країні "навіть на шосе швидкість рідко перевищує 100 км/год". Підвіска ж відпрацьовує своє комфортно, наскільки це можливо (вибоїни трохи відчуваються).

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

Renault Triber autobild.de

В кінцевому рахунку в autobild.de прийшли до висновку, що Renault Triber є непоганим кросовером за свої гроші. Особливо з огляду на той факт, що найдешевший кросовер Renault коштує 17 950 євро – за ці гроші пропонується базовий Captur.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно Renault представила для Європи невеликий і дешевий електромобіль.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!