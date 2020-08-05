Новий кросовер Nissan за $7000 вразив крутим салоном

Компанія Nissan готує для ринку Індії дешевий і маленький кросовер під назвою Magnite. Не так давно вона показала його зовнішній вигляд, а тепер розсекретила й інтер'єр.

Як для бюджетного кросовера у Renault Manite буде дуже багатий салон. Загальне оформлення буде стильним і сучасним: двоколірна шкіра, фактурні сидіння. Крім того, його оснастять мультімідіа з екраном на 8 дюймів і цифровою панеллю приладів. В списку обладнання – круїз-контроль і камери кругового огляду.

Салон Nissan Manite. Фото: Nissan

Кросовер Nissan Manite базується на платформі передньопривідною CMF-A альянсу Renault-Nissan. Для новинки запропонують два двигуна: 1,0-атмосфений на 72 сили і 1.0 турбо потужністю 95 л.с. Перший буде зістиковуватися з 5-ступіневою МКПП, другий – з варіатором.

Салон Nissan Manite. Фото: Nissan

У продаж новий кросовер Ніссан надійде на початку 2021 року, але перед цим повинна пройти ще прем'єра серійної версії моделі (поки ж дебютував концепт). Індійські ЗМІ прогнозують, що ціна Nissan Magnite складе 7000 доларів.

Nissan Manite. Фото: Nissan

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пікап Nissan з пробігом 1,6 млн км повернули на завод.