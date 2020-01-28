Новий кросовер Nissan за $10 000: яким він буде

Компанія Nissan має намір найближчим часом відправити у продаж бюджетний кросовер, який відмінно підійде покупцям компактних авто. Вже є перше зображення.

Як з'ясував OBOZREVATEL, нова модель Nissan буде представлена на декількох великих ринках, але почне свій шлях в Індії. З цієї причини довжина кузова не перевищить 4 м, адже в цьому випадку місцеві покупці можуть розраховувати на податкові пільги.

Компактний кросовер Nissan показали вперше nissan-global.com

Перше зображення кросовера Nissan з неназваним ім'ям є інтригуючим тізером. Проте, загальне уявлення про зовнішність автомобіля вже є. Цікаво, що поки в дизайні не спостерігається впливу якоїсь конкретної моделі японського бренду. Імовірно, новий кросовер Ніссан продемонструє унікальний стиль.

Швидше за все, компактну модель будують на платформі анонсованого бюджетника Renault HBC (в результаті ім'я буде іншим). Обидва ці автомобіля, як очікується, в базовій версії будуть коштувати до 10 тисяч доларів. Для Рено навіть прогнозують ціну близько 8 тисяч.

Новий Nissan, як і прийдешній кросовер Renault HBC, побудують на базі недорогого Renault Triber group.renault.com

Новий кросовер Nissan повністю розсекретять до кінця цього року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний Nissan Qashqai отримав перспективного суперника від Geely.

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