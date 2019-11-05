Новий кросовер Kia здивував своїм дизайном: фото

Kia Futuron – амбітний проєкт нового кросовера, який дивує своїм дизайном. За мотивами концепту в серійне виробництво можуть відправити купеподібний SUV.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль підготували для китайської промислової виставки. Для того, щоб врахувати культурну стилістику Піднебесної, дизайнери стилізували зовнішню світлотехніку і обробку інтер'єру під драконячу шкіру.

Kia Futuron Concept натякає на новий стильний кросовер kia.com

Ці елементи виконали у вигляді масиву тривимірних ромбів з гострими гранями. В цілому ж силует кузова натхненний тарілками НЛО – сміливе і незвичайне рішення, яке автомобільні дизайнери (особливо американські) активно практикували в 60-і роки минулого століття.

Вийшло досить футуристично, що і відображає назва Kia Futura. Цікаво, що крім "драконячої шкіри", задні ліхтарі витягнулися в тонку LED-смужку, яка, перетинаючи корму, заходить на масивні двері, що відкривають доступ до чотиримісного салону.

Об'єктом натхнення для фар і ліхтарів Kia Futuron виступила "шкіра дракона" kia.com

Усередині – розслаблена атмосфера, на що натякають крісла-шезлонги. Очевидним є і акцент на автономній їзді без активної участі водія, адже кермо стилізовано під великий сенсорний монітор.

Інтер'єр Kia Futuron сприяє відпочинку kia.com

Kia Futuron 2019 kia.com

У довжину новий кросовер "Кіа" досягає 4850 мм при колісній базі 3000 мм, а висота становить 1550 мм. Звісно, прототип оснащено електричною силовою установкою, хоча її деталі виробник не розкриває.

Kia Futuron 2019 kia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Kia готує ще одну цікаву новинку – седан Optima 2020 модельного року. Автомобіль вже встиг здивувати своїм незвичайним дизайном на перших зображеннях.

Новий Hyundai Accent вже представлено офіційно – виглядає автомобіль стильно і дуже сучасно.

В якості суперника Toyota Camry компанія Hyundai підготувала великий седан бізнес-класу з дивовижним дизайном.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!