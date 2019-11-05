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5 листопада • оновлено в 14:35
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Новий кросовер Kia здивував своїм дизайном: фото

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Kia Futuron – амбітний проєкт нового кросовера, який дивує своїм дизайном. За мотивами концепту в серійне виробництво можуть відправити купеподібний SUV.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль підготували для китайської промислової виставки. Для того, щоб врахувати культурну стилістику Піднебесної, дизайнери стилізували зовнішню світлотехніку і обробку інтер'єру під драконячу шкіру.

Kia Futuron Concept натякає на новий стильний кросовер

Kia Futuron Concept натякає на новий стильний кросовер

kia.com

Ці елементи виконали у вигляді масиву тривимірних ромбів з гострими гранями. В цілому ж силует кузова натхненний тарілками НЛО – сміливе і незвичайне рішення, яке автомобільні дизайнери (особливо американські) активно практикували в 60-і роки минулого століття.

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Вийшло досить футуристично, що і відображає назва Kia Futura. Цікаво, що крім "драконячої шкіри", задні ліхтарі витягнулися в тонку LED-смужку, яка, перетинаючи корму, заходить на масивні двері, що відкривають доступ до чотиримісного салону.

Об'єктом натхнення для фар і ліхтарів Kia Futuron виступила "шкіра дракона"

Об'єктом натхнення для фар і ліхтарів Kia Futuron виступила "шкіра дракона"

kia.com

Усередині – розслаблена атмосфера, на що натякають крісла-шезлонги. Очевидним є і акцент на автономній їзді без активної участі водія, адже кермо стилізовано під великий сенсорний монітор.

Інтер'єр Kia Futuron сприяє відпочинку

Інтер'єр Kia Futuron сприяє відпочинку

kia.com

Kia Futuron 2019

Kia Futuron 2019

kia.com

У довжину новий кросовер "Кіа" досягає 4850 мм при колісній базі 3000 мм, а висота становить 1550 мм. Звісно, прототип оснащено електричною силовою установкою, хоча її деталі виробник не розкриває.

Kia Futuron 2019

Kia Futuron 2019

kia.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Kia готує ще одну цікаву новинку – седан Optima 2020 модельного року. Автомобіль вже встиг здивувати своїм незвичайним дизайном на перших зображеннях.

  • Новий Hyundai Accent вже представлено офіційно – виглядає автомобіль стильно і дуже сучасно.

  • В якості суперника Toyota Camry компанія Hyundai підготувала великий седан бізнес-класу з дивовижним дизайном.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
авто електромобілі новини Kia
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