Новий кросовер Kia здивував своїм дизайном: фото

Kia Futuron – амбітний проєкт нового кросовера, який дивує своїм дизайном. За мотивами концепту в серійне виробництво можуть відправити купеподібний SUV.
Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль підготували для китайської промислової виставки. Для того, щоб врахувати культурну стилістику Піднебесної, дизайнери стилізували зовнішню світлотехніку і обробку інтер'єру під драконячу шкіру.
Kia Futuron Concept натякає на новий стильний кросовер
kia.com
Ці елементи виконали у вигляді масиву тривимірних ромбів з гострими гранями. В цілому ж силует кузова натхненний тарілками НЛО – сміливе і незвичайне рішення, яке автомобільні дизайнери (особливо американські) активно практикували в 60-і роки минулого століття.
Вийшло досить футуристично, що і відображає назва Kia Futura. Цікаво, що крім "драконячої шкіри", задні ліхтарі витягнулися в тонку LED-смужку, яка, перетинаючи корму, заходить на масивні двері, що відкривають доступ до чотиримісного салону.
Об'єктом натхнення для фар і ліхтарів Kia Futuron виступила "шкіра дракона"
kia.com
Усередині – розслаблена атмосфера, на що натякають крісла-шезлонги. Очевидним є і акцент на автономній їзді без активної участі водія, адже кермо стилізовано під великий сенсорний монітор.
Інтер'єр Kia Futuron сприяє відпочинку
kia.com
Kia Futuron 2019
kia.com
У довжину новий кросовер "Кіа" досягає 4850 мм при колісній базі 3000 мм, а висота становить 1550 мм. Звісно, прототип оснащено електричною силовою установкою, хоча її деталі виробник не розкриває.
Kia Futuron 2019
kia.com
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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В якості суперника Toyota Camry компанія Hyundai підготувала великий седан бізнес-класу з дивовижним дизайном.
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