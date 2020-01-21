Новий кросовер Kia Seltos став офіційним авто Australian Open

Компанія Kia Motors вже в дев'ятнадцятий раз виступає в якості партнера одного з найпрестижніших тенісних турнірів – Australian Open.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Багаторічний партнер турніру корпорація Kia Motors передала в розпорядження організаторів парк з 130 автомобілей.Среді них средньорозмірні кросовери Sorento, мінівени Carnival, а також спортседана Stinger.

Kia стала партнером престижного тенісного турніру Australian Open kianewscenter.com

Більш того, 30 компактних кросоверів Kia Seltos в дні турніру будуть "працювати" в парку авто Uber, при цьому поїздки для користувачів сервісу до місця проведення турніру будуть безкоштовними.

Новий компактний кросовер Kia Seltos дебютував влітку минулого року на спеціальному заході в Делі kianewscenter.com

Ось уже 15 років беззмінним учасників активностей Kia Motors і Амбассадор корейського бренду є Рафаель Надаль. "Рафа", як люблять називати тенісиста шанувальники, є одним з найбільших гравців нашого часу, які виграли 19 турнірів серії "Великого Шолома" в одиночному розряді і золоту медаль Олімпійських ігор. Якщо Надаль виграє Australian Open 2020 року, то стане рекордсменом чоловічого заліку турнірів "Великого Шолома" з 20-ю перемогами за плечима.

Ось уже 15 років беззмінним учасників активностей Kia Motors і Амбассадор корейського бренду є Рафаель Надаль kianewscenter.com

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До речі, отримати фото з Надалем зможуть практично всі бажаючі відвідувачі Australian Open. А все завдяки спеціальній селф-кабіні з елементами доповненої реальності, в якій гостей змагань фотографують як ніби сидять в Kia Stinger поруч з Рафой.

Отримати фото з Надалем зможуть практично всі бажаючі відвідувачі Australian Open kianewscenter.com

Kia стала партнером престижного тенісного турніру Australian Open kianewscenter.com

Нагадаємо, що бренд Kia в Україні також підтримує глобальні тенісні ініціативи Kia Motors, будучи партнером Pro-Am тенісного турніру "Пори року". Кращі спортсмени-любителі даного змагання вирушать на Australian Open 2020 на Мельбурн.

Нагадаємо, що офіційним дистриб'ютором автомобілів Kia в Україні є компанія "Фалькон-Авто", що входить до складу Корпорації "УкрАВТО". Дилерська мережа "ФАЛЬКОН-Авто" в Україні включає 50 автосалонів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia має намір серйозно зайнятися електромобілями.

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