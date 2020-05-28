Новий кросовер Ford обзавівся дизелем, АКП і версією Vignale

Компанія Ford розширює список модифікацій свого компактного кросовера Puma.

Представлений в минулому році на автошоу у Франкурте компактний кросовер Ford Puma отримав нові мотори і опції.

2021 Ford Puma media.ford.com

Зокрема, тепер покупці можуть замовити новинку з 1,5-літровим 120-сильним турбодизелем сімейства EcoBlue. Він працює в парі з 6-ступінчастою "механікою". З таким "тандемом" Puma витрачає всього 4,5 л/100 км пробігу (WLTP).

Крім того, для Puma підготували нову 7-ступеневу роботизовану трансмісію з двома зчепленнями, яка буде доступна з 1-літровим 125-сильним бензиновим мотором. Така версія має скромний апетит – 6 л/100 км (WLTP).

2021 Ford Puma media.ford.com

Нагадаємо, що для моделі Puma пропонується кілька силових агрегатів, в тому числі, "м'які" гібриди EcoBoost Hybrid з 1-літровим бензиновим мотором і стартер-генератором на 48В. Базова версія розвиває 125 к.с., а більш потужний варіант – 155 к.с. Обидві версії оснащені 6-ступінчастою МКП і витрачають 5,5 л/100 км (WLTP). Крім того, покупці можуть вибирати між варіантами зі звичайним бензиновим ДВС об'ємом 1 л. Вони розвивають потужність 95 або 125 к.с. і комплектуються 6-ступенчтатой "механікою".

Крім нового мотора і АКП для Puma підготували версію ST-Line Vignale. Зовні новинка відрізняється власним дизайном облицювання радіатора, іншими бамперами, збільшеним заднім спойлером і додатковим декором.

2021 Ford Puma ST-Line Vignale media.ford.com

Новинка отримала розширений список опцій, що включає світлодіодні фари, шкіряну обробку сидінь і керма, систему безключового доступу Ford KeyFree, аудіосистему B & O Sound System преміум класу.

Салон версії Puma ST-Line Vignale media.ford.com

У найближчі кілька місяців компанія обіцяє представити спортивну версію Puma ST від підрозділу Ford Performance.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Ford має намір збільшити асортимент електромобілів.

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