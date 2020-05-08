Новий корейський кросовер проходить тести на Нюрбургринзі

Корейська компанія Hyundai планує розширити сімейство моделей преміального бренду Genesis. На тестах на Нюрбургринзі помічений новий кросовер марки.

Новинка, що отримала позначення Genesis GV70, проходить планові випробування в Німеччині. Вперше модель була помічена на дорогах в кінці нинішнього року. З тих пір автомобіль пройшов серію тестів і знову з'явився на знаменитій гоночній трасі.

За попередніми даними компактна модель буде мати в своєму розпорядженні два бензинових двигуна і один турбодизель. GV70 розділить платформу з родинним Hyundai Tucson нового покоління покоління. Одним з моторів стане новий 2,5-літровий двигун Theta3 від Hyundai. Також не виключено, що моторної лінійкою поділиться седана G70.

Genesis GV70 в камуфляжі помічений в Німеччині motor1.com

Genesis GV70 матиме власний дизайн, який за своєю стилістикою нагадує більшу модель кроссовера GV80.

Genesis GV70 в камуфляжі помічений в Німеччині motor1.com

Коронавірус вніс свої корективи в терміни запуску автомобілів всіх виробників. Не стане винятком і кросовер GV70, дебют якого намічений на майбутній рік. Можна припустити, що появу моделі буде пересунено на більш пізній термін.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Hyundai готує преміальний позашляховик.