Новий компактний кросовер DS3 Crossback їде в Україну

Новий компактний кросовер DS 3 Crossback вже на шляху до України. Автомобіль готовий дивувати оригінальними дизайнерськими і технічними рішеннями.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Черговий представник родини DS побудований на модульній платформі СМР концерну PSA. Автомобіль має нетривіальну зовнішність, що дозволяє безпомилково виділити машину в дорожньому потоці. Особливого шарму моделі надають адаптивні матричні фари DS MatrixLED Vision.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Під капотом кросовера розташувався 130-сильний турбований двигун PureTech з системою Stop & Start. Цей мотор чотири рази поспіль отримував звання "Двигун року". У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична коробка передач. З таким арсеналом DS 3 Crossback розганяється 0-100 км/год за 9,2 с, а максимальна швидкість досягає 196 км/год. За це витрата палива становить лише 4,8 л на 100 км в змішаному циклі.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Для новинки доступна система DS Sensorial Drive, що дозволяє змінювати налаштування автомобіля з урахуванням стилю водіння. Вона відповідає за реакції на натиснення педалі акселератора, момент перемикання передач, чутливість підсилювача керма і навіть фонову підсвічування салону. Крім того, DS 3 Crossback пропонує широкі можливості для персоналізації.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Спочатку DS 3 Crossback буде запропонований в Україні в версії Performance Line Plus. Вона включає оздоблення салону алькантарою, оригінальні логотипи і фірмові килимки Performance Line, клімат-контроль, безключовой доступ і запуск двигуна, багатофункціональне кермо зі шкіряною оббивкою і хромованим декором, цифрову панель приладів з кольоровим 7-дюймовим дисплеєм, сенсорний 10,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи, камеру заднього виду та інші приємні і корисні опції.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Трохи пізніше українським покупцям будуть запропоновані й інші варіанти новинки, в тому числі повністю електричний E-Tense. Цей автомобіль оснащений електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і батареєю енергоємністю 50 кВтг, а запас ходу досягає 320 км (WLTP).

Компактний кросовер стане ідеальним супутником як в мегаполісі, так і за його межами. DS 3 Crossback вже доступний для замовлення у офіційних дилерів DS Automobiles. Вартість новинки стартує з позначки 687 млн грн.

DS3 Crossback dsautomobiles.com.ua

Як писав раніше OBOZREVATEL, бренд DS підтримав українську національну премію "Сіль".