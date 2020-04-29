Новий компактний кросовер DS3 Crossback їде в Україну

Сергій Іванов Новини 16:15, 29.04.2020

Новий компактний кросовер DS 3 Crossback вже на шляху до України. Автомобіль готовий дивувати оригінальними дизайнерськими і технічними рішеннями.

DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua

Черговий представник родини DS побудований на модульній платформі СМР концерну PSA. Автомобіль має нетривіальну зовнішність, що дозволяє безпомилково виділити машину в дорожньому потоці. Особливого шарму моделі надають адаптивні матричні фари DS MatrixLED Vision.

DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua

Під капотом кросовера розташувався 130-сильний турбований двигун PureTech з системою Stop & Start. Цей мотор чотири рази поспіль отримував звання "Двигун року". У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична коробка передач. З таким арсеналом DS 3 Crossback розганяється 0-100 км/год за 9,2 с, а максимальна швидкість досягає 196 км/год. За це витрата палива становить лише 4,8 л на 100 км в змішаному циклі.

DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua

Для новинки доступна система DS Sensorial Drive, що дозволяє змінювати налаштування автомобіля з урахуванням стилю водіння. Вона відповідає за реакції на натиснення педалі акселератора, момент перемикання передач, чутливість підсилювача керма і навіть фонову підсвічування салону. Крім того, DS 3 Crossback пропонує широкі можливості для персоналізації.

DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua

Спочатку DS 3 Crossback буде запропонований в Україні в версії Performance Line Plus. Вона включає оздоблення салону алькантарою, оригінальні логотипи і фірмові килимки Performance Line, клімат-контроль, безключовой доступ і запуск двигуна, багатофункціональне кермо зі шкіряною оббивкою і хромованим декором, цифрову панель приладів з кольоровим 7-дюймовим дисплеєм, сенсорний 10,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи, камеру заднього виду та інші приємні і корисні опції.

DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua
DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua

Трохи пізніше українським покупцям будуть запропоновані й інші варіанти новинки, в тому числі повністю електричний E-Tense. Цей автомобіль оснащений електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) і батареєю енергоємністю 50 кВтг, а запас ходу досягає 320 км (WLTP).

Компактний кросовер стане ідеальним супутником як в мегаполісі, так і за його межами. DS 3 Crossback вже доступний для замовлення у офіційних дилерів DS Automobiles. Вартість новинки стартує з позначки 687 млн грн.

DS3 Crossback
dsautomobiles.com.ua

Як писав раніше OBOZREVATEL, бренд DS підтримав українську національну премію "Сіль".

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Дві третини медиків вважають, що уряд провалив підготовку до пандемії COVID-19 – дослідження

"Контроль влади необхідний!" Тищенко раптово дав задню у скандалі з "Велюром"

Міг заразити прихожан: на Тернопільщині від коронавірусу помер священник МП

Бізнес збунтувався проти карантину: Кабмін пішов на поступки

В Україні впадуть зарплати, а нова мінімалка не покриє зростання цін: експерти і Кабмін озвучили прогнози