Новий китайський 'гелік' оцінили у 5 разів дешевше за оригінал

Наприкінці кінці липня почався продаж оновленого позашляховика BAIC BJ80, який є китайської копією легендарного Mercedes G-Class.

Як і раніше, BAIC BJ80 помітно схожий на "гелендваген". З модернізацією автомобіль отримав більш багате обладнання, зокрема цифрову приладову панель і покращений тачскрин мультимедіа, а також салон зі стьобаної шкіри. Крім того, під капотом позашляховика прописався новий двигун.

Оновлений BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

Оснащений BJ80 3,0-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 280 к.с., який працює в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Також у машини повний привід із блокуваннями диференціалу.

Оновлений BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

Оновлений BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

BAIC BJ80 не є абсолютно "дешевим китайським" G-Class, проте він істотно дешевший від оригіналу. Так, якщо найдоступніший G-Class в Китаї – G 500 з 4,8-літровим V8 – коштує чималі 196 700 євро, то за його місцеву альтернативу просять "лише" 42 290 євро.

Оновлений BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

Відзначимо, що BAIC – це китайський партнер Mercedes-Benz. Крім того, концерн Daimler AG володіє 10% акцій BAIC.

Оновлений BAIC BJ80. Фото: autohome.com.cn

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