Новий Kia Stinger представили в європейській специфікації

Через місяць після дебюту в Південній Кореї, компанія Kia представляє модель Stinger в європейській специфікації.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Оновлений фастбек отримав свіжу зовнішність, оновлену інформаційно-розважальну систему, розширений пакет опцій, а також модернізований бензиновий мотор.

2021 Kia Stinger. Фото: kiapressoffice.co.uk

Під капотом новинки для європейського ринку буде розташовуватися оновлений 3,3-літровий V6 сімейства T-GDi. Він має дві турбіни і систему прямого вприскування палива. Максимальна потужність новинки – 370 к.с., а значний крутний момент в 510 Нм доступний в широкому діапазоні оборотів – від 1300 до 4500. У парі з цим мотором працює 8-ступінчаста автоматична трансмісія, яка відправляє цей момент до всіх ведучих коліс. З таким арсеналом Kia Stinger здатний набирати першу "сотню" всього за 4,9 секунди, що робить новинку найдинамічнішою моделлю бренду серед пропонованих у Європі.

2021 Kia Stinger. Фото: kiapressoffice.co.uk

У салоні з'явилася нова приладова панель з розширеним набором функцій. По центру торпеди розташувався новий 10,25-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, яка дозволяє підключати одночасно два гаджета. Інтерфейс дозволяє конфігурувати монітор з урахуванням індивідуальних переваг користувачів, підтримує Apple CarPlay і Android Auto, а також голосове управління.

2021 Kia Stinger. Фото: kiapressoffice.co.uk

Все оперативна інформація виводиться на цифрову екран з високою роздільною здатністю з діагоналлю 7 дюймів. Серед цікавих опцій оновленого Stinger – система дистанційного запуску двигуна за допомогою "розумного" фірмового брелока.

2021 Kia Stinger. Фото: kiapressoffice.co.uk

Зовні дізнатися новинку можна за оновленою облицюванні радіатора, нової світлодіодним головній оптиці з інтегрованими ДГЗ, іншим заднім світлодіодним ліхтарям, а також стильним 19-дюймовим дискам. Палітру кольорів поповнив новий відтінок Ascot Green. У дилерів новинка очікується в кінці нинішнього року, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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