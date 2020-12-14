Новий Kia Sportage виявиться схожим на Hyundai Tucson: опубліковано зображення моделі

У мережі з'явилися рендери нового Kia Sportage 2022, які прогнозують зовнішній вигляд майбутнього кросовера. Якщо зображення виявляться правдивими, то новий "Спортейдж" буде виглядати в дусі Hyundai Tucson актуального покоління, з яким, до речі, він розділить платформу.

Рендери підготував британський журнал Auto Express. Художники видання взяли за основу фотографії закамуфльованого прототипу Sportage 2022 – він неодноразово потрапляв в поле зору фотошпигунів. Виходячи з цього напрошується висновок, що дизайн майбутнього кросовера, який показаний на цих зображеннях, максимально наближений до реального.

Kia Sportage 2022 і Hyunai Tucson 2021 буде об'єднувати схожа стилістика і одна й та сама платформа AutoExpress

Серед примітних рис нового "Спортейджа" стане масивна двосекційна радіаторна решітка і великий блок оптики, в якому будуть об'єднані LED-фари і денні ходові вогні. Профіль стане більш спортивним, а корма отримає агресивні риси. З актуальним поколінням моделі у майбутнього кросовера буде мало чого спільного, оскільки навіть форма машини зміниться кардинально.

Зараз новий Kia Sportage проходить дорожні випробування: його дизайн прихований камуфляжем Autoevolution

Проте, вже зараз ясно, що кросовер п'ятого покоління буде сильно відрізнятися від моделі поточної генерації Autoevolution

Очікується, що до моторної гамми Kia Sportage 2022 увійдуть, серед іншого, 1,6-літровий турбомотор і гібридна силова установка. На деяких ринках, таких як США, модель також пропонуватимуть з "об'ємним" 2,5-літровим двигуном.

Дебют нового кросовера відбудеться в квітні 2021 року.

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