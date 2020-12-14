Новий Kia Sportage виявиться схожим на Hyundai Tucson: опубліковано зображення моделі

У мережі з'явилися рендери нового Kia Sportage 2022, які прогнозують зовнішній вигляд майбутнього кросовера. Якщо зображення виявляться правдивими, то новий "Спортейдж" буде виглядати в дусі Hyundai Tucson актуального покоління, з яким, до речі, він розділить платформу.

Рендери підготував британський журнал Auto Express. Художники видання взяли за основу фотографії закамуфльованого прототипу Sportage 2022 – він неодноразово потрапляв в поле зору фотошпигунів. Виходячи з цього напрошується висновок, що дизайн майбутнього кросовера, який показаний на цих зображеннях, максимально наближений до реального.

Серед примітних рис нового "Спортейджа" стане масивна двосекційна радіаторна решітка і великий блок оптики, в якому будуть об'єднані LED-фари і денні ходові вогні. Профіль стане більш спортивним, а корма отримає агресивні риси. З актуальним поколінням моделі у майбутнього кросовера буде мало чого спільного, оскільки навіть форма машини зміниться кардинально.

Очікується, що до моторної гамми Kia Sportage 2022 увійдуть, серед іншого, 1,6-літровий турбомотор і гібридна силова установка. На деяких ринках, таких як США, модель також пропонуватимуть з "об'ємним" 2,5-літровим двигуном.

Дебют нового кросовера відбудеться в квітні 2021 року.

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