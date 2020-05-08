Новий Jeep Wrangler двічі перевернули на тестах

Сергій Іванов Новини 11:43, 8.05.2020

В рамках тестів фахівці американського Національного інституту дорожньої безпеки (IIHS) виявили, що позашляховик Jeep Wrangler схильний до перекидання.

За підсумками проведених раніше тестів експерти дали Jeep Wrangler оцінку "добре", але після так званих аудиторських випробувань рейтинг позашляховика знизився на дві сходинки.

Краш-тест Jeep Wrangler JL
iihs.com

В офіційній заяві Інституту відзначається, що виробник заявив протест, стверджуючи, що перекидання могло бути наслідком помилок в методиці випробувань. Але після повторення тесту автомобіль знову перекинувся на бік.

2020 Jeep Wrangler JL
iihs.com

Експерти IIHS заявили, що не дивлячись на хороші показники Jeep Wrangler в інших тестах його схильність до перевороту представляє потенційну небезпеку для пасажирів. Перекидання може спричинити за собою додаткові травми, а також привести до випадання пасажирів з салону.

Окремо відзначено, що у випробуваннях брала участь версія позашляховика зі знімним дахом, яка в силу конструктивних особливостей не оснащується бічними подушками безпеки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, названі найнадійніші автомобілі за версією TUV.

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