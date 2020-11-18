Новий Infiniti QX55 представлений офіційно: всі подробиці

Компанія Infiniti провела в Лос-Анджелесі презентацію нового купеобразного кроссовера QX55, який замінити в лінійці модель FX.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Прем'єра новинки відбулася в знаменитому театрі "Беласко" в Лос-Анджелесі, а розважав запрошену публіку популярний американський соул-співак і музикант Алое Блек.

За своїми розмірами (4732/1920/1622 мм) QX55 став компактніше FX. У конкурентному середовищі він займає місце між BMW X4 і Mercedes-Benz GLC Coupe. А за розмірами колісної бази кросовер випереджає більший Lexus RX – 2799 мм проти 2790 мм.

Незважаючи на те, що власники Infiniti ніколи не виїжджають на бездоріжжі, така можливість теоретичні є, завдяки хорошій геометричній прохідності, коротким свесам і солідному кліренсу в 219 мм.

Infiniti QX55 отримав модний купеподібний кузов каплевидної форми з спадаючої задньою стійкою, рельєфними виштамповками і високою поясною лінією. Спереду Infiniti QX55 прикрасила фірмова решітка радіатора з мелкоячеистой сіткою, натхненної японськими орігамі. На світ кросовер дивиться повністю світлодіодними стрілоподібними фарами.

Автомобіль має багажні рейлінги і невеликий люк на даху, який плавно переходить в фактурний чорний спойлер з вбудованим стоп-сигналом. Оптимізувати потоки повітря допомагає і характерна вигнута форма корми. Стильні задні ліхтарі містять по 45 светодіодних "пір'їн" кожен.

Візуально полегшити задню частину допомагає чорна пластикова вставка на задньому бампері з панеллю під номерний знак, а за відкриття багажника відповідає фірмова емблема. Знизу у бампер імплантували два хромованих трапецієподібних патрубки вихлопної системи.

Доповнюють образ входять в базову комплектацію 20-дюймові легкосплавні диски оригінального малюнка.

Дизайн салону виглядає дуже цікаво за рахунок асиметричної трансмісійної панелі, виконаної до того ж з контрастною шкіри. Всупереч моді до "цифру", компанія Infiniti залишилася вірною аналоговим приладам. На шкалі можна виявити спідометр і тахометр в хромованих кільцях, а між ними розташувався дисплей бортового комп'ютера.

По центру торпеди розташовані два дисплея діагоналлю 7 та 8 дюймів. Перший використовується як екран для навігатора, системи кругового огляду та іншої інформації, а нижній – для керування допоміжними функціями і мультимедійною системою Infiniti InTouch. Остання може також управлятися за допомогою голосових команд, а ще підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Незважаючи на купеподібний силует однією з достоїнств новинки є місткий багажник об'ємом 762 л, а зі складеним заднім диваном він збільшується до 1532 л. Для порівняння у QX50 ці показники 565 л і 1139 л відповідно.

Infiniti QX55 побудований на передньопривідній платформі з поперечним розташуванням двигуна, яку вже встиг приміряти споріднений кросовер QX50. Від нього новинка успадкувала 2-літровий 272-сильний мотор VC-Turbo із змінним ступенем стиснення і варіатор CVT. Система Drive Mode Selector має три режимами роботи – Standard, Eco і Sport.

Спереду на кросовері встановлені класичні стійки McPherson, ззаду – незалежна багатоважільна схема. Повноприводна трансмісія Intelligent All-Wheel Drive автоматично перерозподіляє момент між осями в залежності від дорожніх умов.

На допомогу водієві в разі необхідності прийду – круїз-контроль, системи екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, система моніторингу сліпих зон і т.д. У максимальній комплектації пропонується фірмова система ProPilot Assist, яка підтримує рух в смузі, зберігає безпечну дистанцію і допоможе уникнути зіткнення при перестроюванні.

Для покупців будуть запропоновані три комплектації на вибір – Luxe, Essential і Luxury. Залежно від неї у списку стандартних та додаткових опцій є адаптивні фари, обігрів дзеркал, проекційний дисплей, аудіосистема Bose з 16 динаміками, трьохзонний клімат-контроль з фільтром дрібних частинок, безконтактний доступ до багажника.

Ціни Infiniti QX55 стануть відомий ближче до початку продажів, які заплановані на весну майбутнього року.

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