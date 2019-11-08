Новий Hyundai Tucson спіймали на фото

Незабаром очікується дебют Hyundai Tucson нового покоління.

Про це повідомляє портал Carscoops. Корейська компанія активно тестує Hyundai Tucson четвертої моделі. Нагадаємо, що нинішня генерація була презентована в 2015 році на автосалоні в Женеві. З того часу автомобіль вже піддавався оновленню, але жорстка конкуренція в сегменті змушує виробника активізуватися.

Hyundai Tucson carscoops.com

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Тож не дивно, що в об'єктиви фотошпигунів потрапили перші прототипи майбутньої новинки. Транспортний засіб у камуфляжі виявили на німецькій гоночній трасі Нюрбургринг, яку багато виробників використовують для тестових заїздів.

Hyundai Tucson четвертого покоління отримає новий дизайн carscoops.com

Головною новиною стало те, що популярний кросовер буде істотно відрізнятися від попередника більш виразною передньою частиною, вузькими фарами, а також іншим рішенням задньої частини кузова.

Hyundai Tucson carscoops.com

Джерела в Hyundai розповіли, що в дизайні застосовуватимуться рішення і матеріали, які вже випробувані на новому поколінні більшого кросовера Hyundai Santa Fe. З огляду на це, можна очікувати, що новинка отримає більш преміальний інтер'єр.

Лінійка силових агрегатів також буде переглянута. Зокрема, очікується, що новий Tucson для європейського ринку отримає 1,6-літрові мотори з безпосереднім впорскуванням у атмосферній і турбірованій версіях. Крім того, не виключено, що з'явиться гібридний варіант із силовим агрегатом, що вже використовуються в моделі Sonata Hybrid.

Американським покупцям буде доступний 2,5-літровий мотор Theta3 у двох виконаннях, атмосферному і з турбонаддувом. У парі з ними буде працювати 8-циліндрова автоматична трансмісія. Традиційно базова версія отримає привід на передні колеса, а старші модифікації зможуть похвалитися наявністю повного приводу.

Світова прем'єра Hyundai Tucson очікується на автосалоні в Лос-Анджелесі carscoops.com

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Цілком імовірно, що компанія презентує Hyundai Tucson наприкінці листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі, але в будь-якому разі в дилерських центрах машину не варто очікувати раніше весни 2020.

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