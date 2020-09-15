Новий Hyundai Tucson представили офіційно: подробиці і фото

Компанія Hyundai офіційно презентувала нове покоління популярного компактного кросовера Hyundai Tucson.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Четверта генерація Hyundai Tucson виконана в досконалому унікальному дизайні, який отримав назву Sensuous Sportiness – "чуттєва спортивність".

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

Серед яскравих елементів нового фірмового стилю компанії – світлодіодні фари Parametric Hidden Lights, які під час увімкнення стають частиною геометричного паттерну облицювання радіатора. Крім того, вони взяли на себе і функцію денних ходових вогнів.

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

Ззаду автомобіль отримав не менш ефектну світлотехніку зі світлодіодною смугою на всю довжину багажних дверей і по два "ікла" з кожного боку, широкий дифузор, в який імплантована пара хромованих вихлопних патрубків і склоочисник, захований під верхнім спойлером.

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

Кузовні панелі складної форми з яскраво вираженими кутами і "м'язистими" крилами створюють агресивний вигляд новинки. Доповнюють його стильні 19-дюймові диски оригінального дизайну.

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

А ось салон, навпаки, рясніє плавними округлими лініями. Дизайн торпеди виконаний у стилістиці морcьких яхт. Симетричні панелі водія і переднього пасажира прикрашені хромованими молдингами, а двоколірна шкіряна обробка й амбієнтне підсвічування з 64 кольорами і 10 рівнями яскравості додають моделі преміальності. У базовій версії мультимедійна система отримає 8-дюймовий дисплей, а в більш дорогих комплектаціях – 10,25-дюймовий тачскрин.

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

Приладова шкала також виконана з використанням цифрових технологій, а на центральній консолі практично не залишилося звичних кнопок. Наприклад, система вентиляції та кондиціонування тепер управляється лише за допомогою сенсорного екрану. Спинки другого ряду крісел можна скласти. У цьому випадку обсяг багажника збільшиться до 1095 л.

2021 Hyundai Tucson. Фото: hyundainews.com

Новий Hyundai Tucson буде доступний із 2,5-літровим 4-циліндровим бензиновим мотором потужністю 190 к.с. і 8-ступіневою автоматичною трансмісією. Крім того, автомобіль пропонуватиметься в гібридній і такій, що підзаряджається (plug-in), гібридній модифікації з 1,6-літровим 180-сильним турбомотором і допоміжним електродвигуном. Сумарна потужність гібридного силового агрегату – 230 к.с. Продажі новинки стартують у Кореї вже цього місяця, а на інших ринках модель з'явиться в першій половині прийдешнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai запустила власний телеканал.