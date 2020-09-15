Новий Hyundai Tucson представили офіційно: подробиці і фото

Компанія Hyundai офіційно презентувала нове покоління популярного компактного кросовера Hyundai Tucson.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Четверта генерація Hyundai Tucson виконана в досконалої унікальному дизайні, який отримав назву Sensuous Sportiness – "чуттєва спортивність". Серед яскравих елементів нового фірмового стилю компанії – світлодіодні фари Parametric Hidden Lights, які при виключенні стають частиною геометричного паттерну облицювання радіатора. Крім того, вони взяли на себе і функцію денних ходових вогнів.

Ззаду автомобіль отримав не менше ефектну світлотехніку зі світлодіодною смугою на всю довжину багажних дверей і по два "ікла" з кожного боку, широкий дифузор, в який імплантована пара хромованих вихлопних патрубків і склоочисник, захований під верхнім спойлером.

Кузовні панелі складної форми з яскраво вираженими кутами і "м'язистими" крилами створюють агресивний вигляд новинки. Доповнюють його стильні 19-дюймові диски оригінального дизайну.

А ось салон, навпаки, рясніє плавними округлими лініями. Дизайн торпеди виконаний в стилістиці морcкой яхт. Симетричні панелі водія і переднього пасажира прикрашені хромованими молдингами, а двоколірна шкіряна обробка і амбієнтного підсвічування з 64 кольорами і 10 рівнями яскравості додає моделі преміальности. У базовій версії мультимедійна система отримає 8-дюймовий дисплей, а в більш дорогих комплектаціях – 10,25-дюймовий тачскрін.

Приладова шкала також виконана з використанням цифрових технологій, а на центральній консолі практично не залишилося звичних кнопок. Наприклад, система вентиляції та кондиціонування тепер управляється виключно за допомогою сенсорного екрану. Спинки другого ряду крісел можна скласти. У цьому випадку обсяг багажника збільшиться до 1095 л.

Новий Hyundai Tucson буде доступний з 2,5-літровим 4-циліндровим бензиновим мотором потужністю 190 к.с. і 8-ступіневою автоматичною трансмісією. Крім того, автомобіль буде пропонуватися в гібридної і заряджається (plug-in) гібридної модифікації з 1,6-літровим 180-сильним турбомотором і допоміжним електродвигуном. Сумарна потужність гібридного силового агрегату – 230 к.с. Продажі новинку стартують в Кореї вже в цьому місяці, а на інших ринках модель з'явиться в першій половині майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai запустила власний телеканал.

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