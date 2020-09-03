Новий Hyundai Tucson 2021 показали на перших фото

Четверте покоління компактного кросовера Hyundai Tucson офіційно представлять 14 вересня. Поки виробник показав перші фото, на яких можна побачити безліч цікавих деталей.

Вже очевидно, що на попередника новий кросовер Hyundai абсолютно не схожий. На фото передньої частини видно незвичайну решітку і фари, які складаються з декількох сегментів. Цікаво, що за формою ці елементи відповідають деталям, з яких складається решітка.

У задній частині дизайнери також знайшли цікаве рішення світлотехніки. Ліхтарі з'єднані між собою тонкою світлодіодною смугою. Варто відзначити і динамічний силует кузова, який підкреслять хромованим молдингом над боковим склінням.

Корма Hyundai Tucson виглядає ефектно. Фото: Hyundai

Перше зображення салону Hyundai Tucson 2021 дає зрозуміти, що домінуюче місце в інтер'єрі займає величезний сенсорний монітор. Цей орган управління буде відповідати не лише за навігацію і мультимедійні функції, а й другорядні налаштування на зразок клімату і музики.

Очікується, що в моторну гамму увійде 2,5-літровий бензиновий двигун в атмосферному і турбованному виконанні. Інформації про інші агрегати поки немає.

У салоні Hyundai Tucson майже не залишиться фізичних перемикачів. Фото: Hyundai

Як OBOZREVATEL повідомляв раніше, Hyundai підготувала до виходу на ринок свою найбільш практичну модель, яка сподобається великим сім'ям.

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