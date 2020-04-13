Новий Hyundai Tucson 2021 буде виглядати крутіше Lamborghini Urus

Дизайнери нового Hyundai Tucson вирішили зробити революцію в світі кросоверів. Четверте покоління бестселера готове кинути виклик конкурентам своїм екстравагантним зовнішнім виглядом.
2021 Hyundai Tucson
hyundainews.com
Після успішного запуску кросоверів Venue і Palisade, дизайнери компанії вносять останні штрихи в вигляд популярної моделі Tucson. За інсайдерською інформацією виробництво моделі має розпочатися в серпні нинішнього року, незабаром після офіційного дебюту новинки.
2021 Hyundai Venue – новий компактний кросовер
hyundainews.com
2021 Hyundai Palisade – флагман сімейства кросоверів марки
hyundainews.com
На каналі AtchaCars з'явилося відео з докладним описом стилістики майбутньої новинки четвертого покоління. Візуалізація заснована не тільки на недавніх шпигунських знімках з замаскованими прототипами, але і на концепті Vision T, представленому в листопаді минулого року на автосалоні в Лос-Анджелесі.
Концепт Hyundai Vision T показали на автошоу в Лос-Анжделесе в кінці минулого року
hyundainews.com
У минулому році корейські дизайнери обіцяли, що зовнішність новинки буде дуже цікавою і нестандартною. Судячи з стилістиці, в якій виконані останні моделі марки, в тому числі, седани Sonata і Elantra, нудним вигляд нового Tucson точно не буде.
2021 Hyundai Elantra виконана в новій стилістиці марки
hyundainews.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai здивувала новим позашляховиком.
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