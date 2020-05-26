Новий Hyundai Santa Fe здивував своїми змінами. Фото
Улюблений багатьма кросовер Hyundai Santa Fe готується до рестайлінгу. Незважаючи на те, що моделі четвертої генерації ледь виповнилося 2 роки, оновлення буде дуже масштабним.
Поки корейський виробник розповсюдив пару фотографій, які демонструють головні зміни в передній частині. Так, кросовер Санта Фе отримає збільшену решітку в стилі Aston Martin, яка тягнеться на всю ширину передка.
Крім того, автомобіль отримає новий бампер і повністю переглянуту світлотехніку. Над решіткою видно вузькі денні ходові вогні складної форми, які "затікають" в решітку тонкими вертикальними смужками. З боків від них помітні плафони головного світла.
Цікаво, що новий Hyundai Santa Fe 2021 модельного року не обмежиться зовнішніми змінами: автомобіль переїде на нову платформу. Можливо, завдяки цьому машина отримає абсолютно інший кузов і навіть індекс п'ятого покоління. З іншого боку, нова платформа за розмірами може відповідати актуальному кузову.
Найімовірніше, оновлену модель повністю розсекретять до кінця 2020 року. Очікується, що кросовер отримає плагін-гібридну модифікацію і версію mild-hybrid.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий позашляховик Hyundai, який дивує своїми розмірами і дизайном.