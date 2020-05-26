Новий Hyundai Santa Fe здивував своїми змінами. Фото

Улюблений багатьма кросовер Hyundai Santa Fe готується до рестайлінгу. Незважаючи на те, що моделі четвертої генерації ледь виповнилося 2 роки, оновлення буде дуже масштабним.

Поки корейський виробник розповсюдив пару фотографій, які демонструють головні зміни в передній частині. Так, кросовер Санта Фе отримає збільшену решітку в стилі Aston Martin, яка тягнеться на всю ширину передка.

Новий кросовер Hyundai Santa Fe 2021 hyundai.com

Крім того, автомобіль отримає новий бампер і повністю переглянуту світлотехніку. Над решіткою видно вузькі денні ходові вогні складної форми, які "затікають" в решітку тонкими вертикальними смужками. З боків від них помітні плафони головного світла.

Hyundai Santa Fe 2021. Оформлення решітки змінюється в залежності від комплектації hyundai.com

Цікаво, що новий Hyundai Santa Fe 2021 модельного року не обмежиться зовнішніми змінами: автомобіль переїде на нову платформу. Можливо, завдяки цьому машина отримає абсолютно інший кузов і навіть індекс п'ятого покоління. З іншого боку, нова платформа за розмірами може відповідати актуальному кузову.

Актуальний Hyundai Santa Fe hyundai.com

Актуальний Hyundai Santa Fe hyundai.com

Салон Hyundai Santa Fe hyundai.com

Найімовірніше, оновлену модель повністю розсекретять до кінця 2020 року. Очікується, що кросовер отримає плагін-гібридну модифікацію і версію mild-hybrid.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий позашляховик Hyundai, який дивує своїми розмірами і дизайном.

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