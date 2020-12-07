Новий Hyundai Santa Fe отримав українську 'прописку'

Hyundai Santa Fe четвертого покоління прибув в Україну.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нова модель відрізняється нетривіальним дизайном, широким набором базових та додаткових опцій, а також потужними моторами. Популярний SUV став ще просторішим, а для великої родини автомобіль доступний у 7-місцевому виконанні.

Спочатку українським покупцям новинка буде доступна з 2,2-літровим 202-сильним турбодизелем або 2,5-літровим бензиновим мотором потужністю 180 к.с. Пізніше лінійка буде доповнена, зокрема і гібридною версією PHEV.

Дизельний двигун комплектується новою 8-ступеневою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням, а для бензинової модифікації передбачений 6-ступеневий "автомат" із гідротрансформатором. Бензинова версія доступна як з переднім, так і з повним приводом, а дизельна – тільки у варіанті 4х4.

Новий Santa Fe пропонується в трьох комплектаціях: Dynamic, Elegance та Top. Вартість кросовера стартує з позначки 1 020 600 грн за монопривідну версію з бензиновим мотором. Топова повнопривідна версія з турбодизелем обійдеться щонайменше у 1 205 500 грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai представила нову електричну платформу E-GMP, а також розповіла про новий компактний кросовер.