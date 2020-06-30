Новий "Гелік" за 170 000 євро зняли на парковці біля АТБ

У Києві помітили новий Mercedes-AMG G63 2020 в нетиповому як для такого авто місці. Крім того, машина звертає на себе увагу рідкісними ексклюзивним номерами.

Відповідне фото було опубліковано в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

Гелендваген з незвичайними номерами на парковці біля АТБ Скріншот з instagram

Замість фешенебельного підземного паркінгу машину залишили на парковці біля АТБ. Для нового G-Class, який коштує мінімум від 170 000 євро, це дуже незвичайна стоянка. Втім, раніше (в 2018 році) на парковці біля АТБ бачили і куди більш дороге авто – Bentley Bentayga.

Bentley Bentayga на парковці біля АТБ, 2018 рік Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Що ж стосується номерних знаків, у цього "Геліка" держзнаки, які дійсно зустрічаються рідко – це кримські номери нової серії АК.

Відзначимо, що Mercedes-AMG G63 є топовою моделлю в лінійці нового "Гелендвагена", який випускається з 2018 року. Позашляховик оснащується 4,0-літровим твін-турбо V8 на 585 л.с.; розгін до 100 км/год займає 4,5 сек, максимальна швидкість – 250 км/год.

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