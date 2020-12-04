Новий "Гелендваген" зробили схожим на Rolls-Royce

Німецька майстерня Hofele Design представила цікавий проект тюнінгу нового Mercedes-Benz G-Class. Легендарний позашляховик забезпечили атрибутами розкішних лімузинів, завдяки яким він отримав деяку схожість з моделями Rolls-Royce і Mercedes-Maybach.

Головна "родзинка" такого Mercedes G-Class – двері, які відчиняються в протилежний бік. Однак цим доопрацювання фахівці не обмежилися. Зовні "Гелендваген" від Hofele Design привертає увагу також двоколірним забарвленням кузова темних тонів (Carpathian Grey Range Rover і Crystal Black Rolls-Royce), великою кількістю хромованих вставок, додатковими світлодіодними системами освітлення та оригінальними 23-дюймовими колесами на багатоспицевих дисках, випливає з опису, опублікованого на офіційному сайті майстерні Hofele.

Двері у позашляховика відкриваються проти ходу руху - як у "Роллс-Ройс" Hofele Design

Доступ ззаду полегшується за рахунок великого кута відкривання дверей, а також додаткових порогів з електроприводом (читай висувних "ніжок"). Власники таких G-Wagen подорожуватимуть на одному з двох задніх сидінь, які розділені великим підлокітником і оббиті білою шкірою Nappa в поєднанні з алькантарою. У задніх пасажирів також є власні важелі управління системою кондиціонування повітря і доступ до мультимедійної системи, представленої двома сенсорними екранами, прикріпленими до спинок передніх сидінь.

Салон оздоблений білою шкірою і алькантарою Hofele Design

Ззаду встановлені два роздільних крісла. Між ними - великий підлокітник Hofele Design

Пол такого G-Class оброблений деревом і рояльним лаком Hofele Design

Нарешті, зазнав змін і багажник – його підлогу обшили деревом та покрили рояльним лаком.

Зовні автомобіль кидається в очі за рахунок ексклюзивного забарвлення і оригінальних коліс Hofele Design

Наразі Hofele Design не розкриває ціну одного з найрозкішніших Gelandewagen в історії. Втім, поки навіть не ясно, чи взагалі випускатимуть автомобіль серійно.

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