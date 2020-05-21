Новий Ford Mustang розбили та втопили через 3 дні після купівлі

Маленький водійський досвід і бажання ганяти на потужному спортивному автомобілі – це завжди небезпечне поєднання. І якщо таке бажання втілюється у реальність, воно часто закінчується сумними наслідками.

Яскравий тому приклад – випадок, який нещодавно трапився у місті Кранбрук, Британська Колумбія, Канада. "Молодий і зелений" водій вирішив подрифтувати на новому Ford Mustang GT 2019 року, але не врахував той факт, що дорога мокра, за що і поплатився.

Розбитий Мустанг carscoops.com

На парковці місцевого торгового центру хлопець "нарізав пончики" на своєму спортивному автомобілі з 5,0-літровим V8 потужністю 460 к.с., але незабаром зійшов з дороги, приземлившись у річку, що розташовувалася поруч. Як вдалося дізнатися у свідків аварії журналістам Carscoops, водій був недосвідченим та намагався випендритися, роблячи дрифт на мокрій дорозі, проте втратив контроль над спорткаром і розбився. Показово при цьому, що ДТП сталася всього чого 3 дні після покупки машини.

Обійшлася аварія досить дорого – судячи з усього, Мустанг тепер підлягає списанню. Поруч із механічними пошкодженнями кузова та ходової він постраждав ще й від впливу води.

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