Новий флагман Mercedes-Benz покажуть восени

Нове покоління Mercedes-Benz S-Class (W223) стане одной з найбільш очікуваних новинок цього року. Кілька тестових прототипів потрапили в об'єктиви фотошпигунів на батьківщині в Штутгарті.
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
На нових ілюстраціях можна краще розглянути новий S-Class. Ви можете бачити, що верхня половина автомобіля тепер повністю розкрита, що дає нам краще уявлення про те, як буде виглядати елегантний S-клас нового покоління.
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
Незважаючи на камуфляж, можна помітити деякі цікаві деталі, наприклад, два різних типи дверних ручок. Два прототипу мають звичні ручки, а третій, який виглядає як модель AMG – висувні.
Один із прототипів має висувні ручки, також зверніть увагу на оригінальний малюнок дисків
carscoops.com
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
Всі три автомобілі мають масивні чорні решітки, але прототип AMG оснащений більш агресивним переднім бампером і дисками AMG. В цілому, легко побачити, що W223 збереже класичні пропорції S-класу з короткими свесамі, довгим капотом і похилій кришкою багажника.
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
В інтер'єрі новинки можна очікувати нову мультимедійну систему з великим центральним сенсорним дисплеєм, а також цифрову приладову панель. Очікується, що оновлена інфо-розважальна система MBUX буде пропонувати бездротові поновлення поряд з новітніми можливостями підключення.
Mercedes-Benz S-Class отримає великий сенсорний дисплей на центральній консолі
carscoops.com
Mercedes-Benz S-Class 2021 створений на новій платформі з заднім приводом MRA II, яка забезпечує кращу компоновку і економію ваги завдяки широкому використанню вуглепластика і алюмінію. Очікується, новинка отримає керовані задні колеса, що дозволить зробити S-клас більш маневреним. Це важливо, оскільки очікується, що розкішний седан трохи збільшиться в розмірах.
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
Про силові агрегати не так багато інформації, але можете з упевненістю сказати, що всі вони будуть використовувати електромотори і 48-вольтную бортову електромережу. Також очікується, що 2021 Mercedes-Benz S-Class буде мати можливості автономного водіння 3-го рівня, активну підвіску і безліч інших зручних функцій.
2021 Mercedes-Benz S-Class
carscoops.com
Асортимент моделей включатиме версії з стандартною і подовженою колісною базою, а також версії Mercedes-AMG і Mercedes-Maybach. Презентація нового флагамана намічена на вересень, а перші товарні екземпляри надійдуть до дилерів до кінця поточного року.
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