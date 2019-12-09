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9 грудня • оновлено в 22:24
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Новий електромобіль Ford здивує чотирма моторами

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На початку року компанія Ford заявила, що готує електричну версію пікапа F-150. Буквально на днях з'явилися цікаві подробиці про майбутнє авто.

Як дізнався OBOZREVATEL, "Блакитний овал" подав до Бюро з патентів та товарних знаків США документ, який розкриває деякі технічні аспекти пікапу майбутнього покоління. І, мабуть, найцікавішим із них є інформація щодо моторного компонування електричної модифікації.

Двомоторна версія Ford F-150 на патенті

Двомоторна версія Ford F-150 на патенті

macheclub.com

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На кресленнях, які були включені в патентну заявку, представлена схема автомобіля з трьома варіантами силових установок: монопривідна версія з одним мотором, а також повнопривідна версія з двома та навіть чотирма моторами. У першому випадку два двигуни "розкидані" по осях, а у другому – по всіх колесах. Що цікаво, чотиримоторну електричну трансмісію вже тестує Porsche (її прототип початку обкатувати на кросовері Porsche Macan).

Тестовий прототип електричного Ford F-150

Тестовий прототип електричного Ford F-150

media.ford.com

Крім того, з патенту слідує, що електричний Ford F-150 отримає також особливу конструкцію шасі. У нього з'являться додаткові ребра жорсткості і спеціальна пластина, які захистять батареї від зовнішніх впливів – зокрема, від деформації при ДТП. Крім того, така конструкція дозволить знизити навантаження на лонжерони та зробити ці елементи легшими, тоншими і дешевшими у виробництві порівняно з актуальною моделлю.

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"Додаткова міцність на зрушення, а також структурна жорсткість, що забезпечуються нижньої пластиною і центральними поперечними елементами, можуть також дозволити зменшити товщину лівого і правого рейкових направляючих в порівнянні з типовою конструкцією кузова на рамі", - йдеться в патенті.

Як очікується, електричний F-150 з'явиться у 2021 році. Ну а поки що компанія зайнята виведенням на ринок іншого електромобіля – кроссовера Mustang Mach-E, який було представлено нещодавно.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Ford
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