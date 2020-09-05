Новий електричний седан з США переміг Tesla Model S

Компанія Lucid Motors оголосила, що її електричний седан Air отримає неперевершену динаміку. А в якості доказу опублікувала відео дрег-заїзду, який новинка виконала в парі з Tesla Model S Performance.

Як випливає з ролика, дрегову "четвертак" (402 м) Lucid Air проїжджає за за 9,9 секунди, що робить його найшвидшим серійним електричним седаном у світі. Для порівняння, "Тесла" цю ж дистанцію проїжджає за 10,48 сек, а ось найшвидшим серійним авто взагалі вважається 1080-сильний супергібрід Porsche 918 Spyder, який робить 402 метра за 9,81 секунди. Як видно, "Люсід" від нього пішла недалеко (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Lucid Air. Фото: Lucid

Втім, це ще не всі переваги електромобіля Air. Він також отримає найбільший запас ходу в світі серед електрокарів (832 км) і найобтічніший кузов (коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,21). Крім того, у Lucid Air буде найбільший обсяг внутрішнього простору в своєму класі, а також найбільший багажник серед всіх електромобілів. Нарешті, це буде електромобіль, що заряджається швидше за інших (470 км ходу всього за 20 хвилин).

Прем'єра Lucid Air відбудеться 9 вересня, а на ринку автомобіль з'явиться в наступному році.

Для довідок, Lucid Motors – американська компанія, яка ще не випускала серійних авто. Досі вона була відома як постачальник батарей для болідів Формули E.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що VW почав виробництво довгоочікуваного електромобіля.