Renault Duster проїхав 90 000 км за 1 рік: що з ним стало

Renault Duster другого покоління дебютував на українському ринку в лютому 2018 року. Деякі екземпляри цієї моделі вже мають "хороші" пробіги – в середньому близько 40-50 тис. км.

Однак YouTube-оглядачам каналу Sumy Racing Team вдалося відшукати винятковий екземпляр старого Duster 2. Автомобіль був придбаний минулого року (2019 рік випуску), але при цьому його пробіг вже становить майже 90 000 км!

Renault Duster 2 з пробігом 90 000 км Скріншот відео

При цьому експлуатувався кросовер в не дуже щадному режимі. Що ж з ним сталося за таких умов?

Renault Duster 2 з пробігом 90 000 км Скріншот відео

Саме цей Дастер має одну з найулюбленіших комплектацій серед українських покупців: дизельний двигун 1.5 dCi K9K, 6-ступіыневу "механіку" і повний привід, реалізований за допомогою муфти. І тестовий заїзд блогерів на бездоріжжі показав, що така техніка заслуговує похвалу за еластичність роботи – навіть через рік експлуатації в екстремальному режимі.

Renault Duster 2 з пробігом 90 000 км Скріншот відео

Проте, проблем машина не позбавлена. Зокрема, автомобіль вже потребує заміни рульової рейки (при цьому рульова тяга вже була замінена). Крім того, спостерігається "гуркіт" підвіски (ймовірно, з ладу вийшли стійки стабілізатора), а також надмірний шум від захисту.

Renault Duster 2 з пробігом 90 000 км Скріншот відео

Є й інші недоліки: фари помутніли, деякі пластикові елементи облицювання розхитані, а гумові ущільнювачі дверей почали прати фарбу кузова. Також відзначається скрип внутрішніх дверних ручок.

Renault Duster 2 з пробігом 90 000 км Скріншот відео

І все ж загальна оцінка цього Дастера – машина гідна. Оглядочі відзначають, що Renault Duster 2 є однією з небагатьох дешевих машин, яка витримує сильні навантаження в українських реаліях, хоча, безумовно, скаржитися є на що ( "кульгає" якість обробки, посадка в салоні, вередує дизель і електроніка, підвіска, з якої потрібно бути гранично акуратним і т.п.). І якщо за автомобілем стежити та якісно обслуговувати, він прослужить вірою і правдою багато років.

Ще один цікавий момент – ціноутворення. На подив, б/в Renault Duster 2 коштує в Україні стільки ж, скільки і новий – без малого від 14 до 22 тис. доларів (втім, нове авто може обійтися ще дешевше (приб. 12 тис.), якщо купувати за спеціальною кредитною програмою від офіційного імпортера).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Renault випустить компактний кросовер з запасом ходу 600 км.