Новий Citroen C4 та електричний e-C4: перші фотографії
Компанія Citroen опублікувала перші фотографії нового C4, офіційна прем'єра якого відбудеться 30 червня. В першу чергу, увагу на себе звертає електрична версія, яка називається e-C4.
Відзначимо, що актуальний C4 компанія прибрала зі своєї лінійки ще у 2018 році, і запропонувала своїм клієнтам в якості альтернативи рестайлінговий пседокросовер C4 Cactus. І тепер вона має намір закріпити свої позиції у сегменті C-SUV, причому завдавши удар відразу за двома напрямками – авто з ДВЗ та електрокарам.
Офіційних даних по електромобілю Citroen e-C4 поки ніяких немає. Раніше ж повідомлялося, що такий автомобіль повинен отримати батарею ємністю 50 або 60 кВтг, а його реальний запас ходу складе понад 300 км.
На додаток до e-C4, до лінійки моделі також увійдуть класичні версії C4 з бензиновими та дизельними двигунами, можливо, з 1,2-літровим трициліндровим турбомотором та 1,5-літровим дизельним агрегатом.
Що стосується інших деталей, то, відомо, що новий C4 заснований на платформі CMP від PSA Group. Від новинки варто очікувати поліпшені характеристики керування, більше внутрішнього простору, покращений рівень комфорту і більш широкий список систем безпеки та допомоги водієві.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Citroen почав продаж бюджетного позашляхового седана, який побудований на базі знаменитого C-Elysee.