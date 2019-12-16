Новий бюджетний седан Citroen: з'явилися фото і подробиці

Citroen C3L 2020 – новий бюджетний седан, який побудовано на платформі добре відомої і досить популярної моделі Citroen C-Elysee.

Як стало відомо OBOZREVATEL, велику кількість агрегатів і загальну стилістику новинка успадкувала від Citroen C3-XR – бюджетного кросовера з переднім приводом, розробленого спеціально для китайського ринку.

Завдяки збільшеному кліренсу і спеціальній обробці Citroen C3L схожий на маленький позашляховик Міністерство промисловості КНР

Крім того, як і донор, новий Сітроен отримав збільшений кліренс (175 мм) і стильний обвіс з темного нефарбованого пластика. Багато в чому такий підхід нагадує Renault Logan Stepway. Ймовірно, саме з цим автомобілем і буде змагатися новий бюджетник.

Ззаду новий Сітроен C3L виглядає просто і сучасно Міністерство промисловості КНР

Компактний кросовер C3-XR поділився з новинкою дизайном і технічними компонентами citroen.com

Крім пластикового обвісу, новий Citroen C3L демонструє агресивний дизайн передньої оптики, великі повітрозабірники і стильні задні ліхтарі, виконані в дусі флагмана бренду – кросовера Citroen C5 Aircross.

Кросовер Citroen C5 Aircross демонструє цікаві рішення, наприклад, – оригінальні задні ліхтарі citroen.com

Фото новинки опинилися в розпорядженні Міністерства промисловості КНР, проте зображень інтер'єру поки немає. Напевно салон без змін дістанеться від C3-XR. Від нього ж C3L 2020 отримав моторну гамму: трициліндровий 1.2 турбо потужністю 116 к.с. і 136 к.с., а також атмосферний 1.6 на 117 к.с. На вибір доступні 5-ступінчаста механіка і 6-ступінчаста АКПП.

Новинка отримає салон від Citroen C3-XR citroen.com

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Очікується, що купити Citroen C3L можна буде менш ніж за 13 тис. доларів, однак, швидше за все, нова модель залишиться ексклюзивом для Китаю.

Новий Citroen C3L побудовано на платформі Citroen C-Elysee citroen.com

Renault Logan Stepway – очевидний суперник Citroen C3L group.renault.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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