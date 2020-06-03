Новий бюджетний кросовер Renault показали на фото

Відомо, що універсал Renault Logan та мінівен Lodgy замінять однією моделлю. Новий бюджетний кросовер Рено отримає семимісний салон. Машину показали на нових фото.

В компанії поки не поширюють жодної конкретики про нову модель Renault, немає деталей і про дизайн. Тому поки можна подивитися на рендери, які демонструють приблизний вигляд бюджетного автомобіля.

Новий бюджетний кросовер Renault з 7-місним салоном kolesa.ru

Художник вирішив відштовхуватися від дизайну нового Renault Captur 2020 року. До речі, новий бюджетний кросовер із семимісним салоном, як і сімейство Renault Logan / Sandero, буде побудований на його спрощеній платформі, яка адаптована під використання в бюджетних моделях.

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На рендерах спереду автомобіль отримав фари і решітку в стилі нового Captur, а також схожий бампер із хромованими декоративними елементами. У профіль помітно, що кузов у машини досить довгий. Це зроблено для того, щоб розмістити в салоні три ряди сидінь. Найімовірніше, у базовій комплектації бюджетник Renault буде доступний у п`ятимисній конфігурації.

Новий бюджетний кросовер Renault з 7-місним салоном kolesa.ru

Ззаду також помітний вплив інших моделей бренду, але ліхтарі отримали більш сувору і просту форму. Потрібно відзначити, що для ефектної зовнішності дизайнер вибрав досить великі колеса. На серійній машині вони виявляться меншими, адже всередині автомобіля буде потрібно вивільнити більше простору для місткого салону.

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Бюджетний кросовер буде комплектуватися двигунами об'ємом 1-1,5 л, також можлива поява гібриду або навіть повністю електричної модифікації. Швидше за все, на ринок новинка вирушить не раніше 2022 року. Прогнозована ціна – близько 14 000 євро.

Renault Captur 2020 Renault

Renault Captur 2020 Renault

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про новий кросовер Chevrolet, який складе конкуренцію популярному Renault Duster.