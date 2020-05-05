Новий бюджетний кросовер Citroen готовий до продажу

Новий бюджетний седан підвищеної прохідності Citroen C3L вже повністю готовий. Незвичайний кросовер скоро вирушить у продаж за привабливою ціною.

Новинка побудована на базі компактного кросоверу Citroen C3-XR та використовує його техніку. У базовій версії модель отримала трициліндровий двигун об'ємом 1,2 л потужністю 116 к.с. Можливо, надалі в лінійці з'являться 1.2 на 136 к.с. та 1.6 на 117 к.с. – у бюджетного кросовера такі мотори є.

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Від свого донора новинка відрізняється кузовом, адже новий Сітроен C3L – це седан. Новинка приходить в сегмент, де вже є Renault Logan Stepway – схожий седан-кросовер. C3L отримав збільшений до 180 мм дорожній просвіт і пластиковий обвіс з великими незабарвленими елементами, які додають брутальності. Але привід – тільки передній.

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Довжина/ширина/висота дорівнюють 4505 / 1748 / 1515 мм, а колісна база складає 2655 мм. В основі використана платформа Citroen C-Elysee і Peugeot 301.

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Салон бюджетникові дістався від C3-XR. Тут стильний лаконічний дизайн в дусі сучасних автомобілів бренду, великий монітор інформаційно-розважальної системи діагоналлю 9 дюймів, але змінилося оздоблення.

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Новинка, принаймні спочатку, буде доступна тільки в Китаї за орієнтовною стартовою ціною $13 000. Можливо, надалі компанія вирішить вивести незвичайний кросовер на глобальний ринок.

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Новий Citroen C3L citroen.com

Як розповідав OBOZREVATEL, Citroen створив найдешевший електромобіль у світі.

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