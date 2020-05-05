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5 травня • оновлено в 18:13
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Новий бюджетний кросовер Citroen готовий до продажу

1.2т
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Новий бюджетний седан підвищеної прохідності Citroen C3L вже повністю готовий. Незвичайний кросовер скоро вирушить у продаж за привабливою ціною.

Новинка побудована на базі компактного кросоверу Citroen C3-XR та використовує його техніку. У базовій версії модель отримала трициліндровий двигун об'ємом 1,2 л потужністю 116 к.с. Можливо, надалі в лінійці з'являться 1.2 на 136 к.с. та 1.6 на 117 к.с. – у бюджетного кросовера такі мотори є.

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Від свого донора новинка відрізняється кузовом, адже новий Сітроен C3L – це седан. Новинка приходить в сегмент, де вже є Renault Logan Stepway – схожий седан-кросовер. C3L отримав збільшений до 180 мм дорожній просвіт і пластиковий обвіс з великими незабарвленими елементами, які додають брутальності. Але привід – тільки передній.

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Довжина/ширина/висота дорівнюють 4505 / 1748 / 1515 мм, а колісна база складає 2655 мм. В основі використана платформа Citroen C-Elysee і Peugeot 301.

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Салон бюджетникові дістався від C3-XR. Тут стильний лаконічний дизайн в дусі сучасних автомобілів бренду, великий монітор інформаційно-розважальної системи діагоналлю 9 дюймів, але змінилося оздоблення.

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новинка, принаймні спочатку, буде доступна тільки в Китаї за орієнтовною стартовою ціною $13 000. Можливо, надалі компанія вирішить вивести незвичайний кросовер на глобальний ринок.

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Новий Citroen C3L

Новий Citroen C3L

citroen.com

Як розповідав OBOZREVATEL, Citroen створив найдешевший електромобіль у світі.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Citroen бюджетний автомобіль кросовер нові авто авто
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