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4 листопада • оновлено в 15:34
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Новий BMW X8 з'явиться в 2020 році: перша інформація

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Побудований на базі і агрегатах BMW X7, новий кросовер з купеподібним силуетом стане найдорожчим SUV баварського бренду. Але появи такої моделі доведеться почекати.

За інформацією авторитетного ресурсу BMWblog, великий кросовер "БМВ Х8" з'явиться в кінці 2020 року або на початку 2021-го. Поки офіційних заяв компанії про перспективну новинку не було, тому доводиться покладатися на інсайдерську інформацію.

Можливий варіант дизайну BMW X8 від X-Tomi Design

Можливий варіант дизайну BMW X8 від X-Tomi Design

xtomi.blogspot.com

Проте, перші думки про BMW X8 в автомобільному співтоваристві виникли відразу після появи семімісної BMW X7 в 2018 році. Успіх Х6, яка вийшла на ринок в 2008 році, підказує, що ще більш розкішний і дорогий автомобіль – логічне продовження.

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Від Х7 новий кросовер буде відрізнятися більш динамічним силуетом. Імовірно, автомобіль не отримає третій ряд крісел і стане п'ятимісним. Або запропонує чотири посадкових місця для максимального комфорту в найбільш дорогих модифікаціях.

Lamborghini Urus – потенційний суперник BMW X8

Lamborghini Urus – потенційний суперник BMW X8

lamborghini.com

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BMW X7 постала з незвичайним кузовом — фото

Топовий двигун, який отримає новинка, – V8 об'ємом 4,4 л потужністю 600 к.с. Але для суперництва з такими конкурентами, як Lamborghini Urus, в спортивній версії BMW X8 M можуть запропонувати навіть V12.

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