Новий BMW X1 поїде на електриці і стане схожим на X5

Найближчими роками BMW виведе на ринок ряд новинок, серед яких буде наступне покоління найменшого кросовера X1. Британські ЗМІ дізналися, яким буде майбутнє авто.

За даними Auto Express, новий BMW X1 з'явиться у 2022 році. У плані стилістики кросовер буде натхненний новими поколіннями моделей X3 і X5, крім того, він стане більший і, відповідно, отримає більш місткий салон.

В основу машини ляже модернізованій платформі UKL2. Базову версію оснастять 1,5-літровим трициліндровим бензиновим двигуном, а топову – плагін-гібридною установкою (версія xDrive 25e). Привід – передній або повний залежно від побажань покупця і модифікації.

На думку Auto Express, у кросовера також з'явиться електрична версія, яка повинна називатися iX1. Очікується, що вона отримає установку від недавно представленого iX3 (на 210 кВт / 286 к.с. і 400 Нм). А ось батарея і, відповідно, запас ходу у BMW iX1 буде менше, ніж у "ікс-третього" (останній працює від батареї на 80 кВтгод).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилася інформація про характеристики самого крутого електричного кросовера BMW.