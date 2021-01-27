Новий BMW M5 CS здатний розігнатися до "сотні" за 3 секунди

Німецька компанія BMW представила новий "заряджений" седан M5 CS.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль поповнить сімейство ультра-спортивних модифікацій CS.

На спринт від 0 до 100 км/год BMW M5 CS потрібно всього 3 секунди press.bmwgroup.com

Седан створений фахівцями підрозділу BMW M GmbH для справжніх фанів швидкості та динамічного драйву. Автомобіль обіцяє подарувати незабутні емоції та задоволення від їзди. Для цього під капотом машини встановили форсований бензиновий мотор V8, який видає "на гора 635 к.с. Це найпотужніша серійна модифікація в історії BMW M.

Під капотом машини встановили форсований бензиновий мотор V8, який видає "на гора 635 к.с. press.bmwgroup.com

Реалізувати величезний потенціал двигуна допоможуть 8-ступінчаста секвентальная коробка передач M Steptronic та повноприводна трансмісія M xDrive, яка має режим 2WD, що дозволяє отримати максимум задоволення від управління задньопривідної машиною.

Крім потужного силового агрегату інженери M GmbH чимало потрудилися над іншими елементами машини. Зокрема, вага вдалося знизити на 70 кг у порівнянні з версією BMW M5 Competition. Підвіску повністю переробили, встановивши нові пружини і поліпшивши показники демпфірування. А легкосплавні 20-дюймові диски взули в трековую гуму Pirelli P Zero Corsa розмірністю 275/35 спереду та 285/35 – ззаду.

На спринт від 0 до 100 км/год BMW M5 CS потрібно всього 3 секунди, а позначку 200 км/год стрілка спідометра подолає через 10,3 секунди після старту. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 305 км/год.

Салон BMW M5 CS розрахований виключно на 4 осіб press.bmwgroup.com

Салон BMW M5 CS розрахований виключно на 4 чоловік. Для водія та переднього пасажира передбачені углепластіковиє "ковші" M Carbon, а для задніх пасажирів підготували пару індивідуальних анатомічних крісел.

Для водія та переднього пасажира передбачені углепластіковиє "ковші" M Carbon press.bmwgroup.com

Для задніх пасажирів підготували пару індивідуальних анатомічних крісел press.bmwgroup.com

Для оздоблення інтер'єру використовується чорна шкіра Merino з контрастними вставками Mugello Red та логотипами M5. Інтегральні підголовники прикрашає зображення легендарної гоночної траси "Нюрбургринг".

Інтегральні підголовники прикрашає зображення легендарної гоночної траси "Нюрбургринг" press.bmwgroup.com

Спортивне кермо з оздобленням з алькантари має центральний маркер червоного кольору та декоративні вставки у "чорному хромі", а підрульові "пелюстки" виконані з вуглепластика.

У конструкції машини активно використаний вуглепластик CFRP. Зокрема, з карбону виготовлені капот, передній спліттер, корпуси дзеркал, задній спойлер, дифузор, кришка мотора та ряд інших елементів.

У конструкції машини активно використаний вуглепластик CFRP press.bmwgroup.com

У стандартну специфікацію M5 CS входить спортивна вихлопна система з нержавіючої сталі та чотирма патрубками, карбоно-керамічні гальмівні механізми з червоними супортами. У якості опції супорта можна замовити золотистого кольору.

У якості опції замість червоних супортів можна замовити золотисті press.bmwgroup.com

Для новинки запропоновано кілька ексклюзивних кольорів – сірий Brands Hatch Grey або зелений Frozen Deep Green "металік", а також матово-сірий Frozen Brands Hatch Grey.

У продажу BMW M5 CS з'явиться навесні нинішнього року, а ціна у Німеччині стартує з позначки 180400 євро.

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