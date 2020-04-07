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7 квітня • оновлено в 13:25
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Новий BMW 4 Series Coupe презентують онлайн

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Епідемія коронавируса змушує виробників змінювати звичні технології та маркетингові інструменти. Наприклад, BMW проведе світову прем'єру нового купе 4 Series онлайн.

2021 BMW 4 Series Coupe

2021 BMW 4 Series Coupe

motor1.com

Актуальна версія BMW 4 Series Coupe

Актуальна версія BMW 4 Series Coupe

motor1.com

Після скасування цілого ряду найбільших автошоу, компанії змушені проводити презентації своїх новинок в світі віртуальної реальності. Наприклад, скасування виставки в Детройті, яка повинна була відбутися в червні, ніяк не вплинуло на плани BMW презентувати нове купе.

2021 BMW 4 Series Coupe

2021 BMW 4 Series Coupe

motor1.com

Автомобіль, який використовує платформу седана 3 Series, отримає ряд змін в салоні. Крім того, дизайн передньої частини купе і кабріолета також буде відрізнитися від інших представників сімейства.

2021 BMW 4 Series Coupe

2021 BMW 4 Series Coupe

motor1.com

Купе 4 Series отримає в своє розпорядження бензинові та дизельні двигуни, аналогічні моделям 3 Series, а також гібридний силовий агрегат від BMW 330e. Електрифікована версія оснащена 2-літровим турбомотором потужністю 184 к.с. і обертовим моментом 350 Нм, які відправляються до задніх коліс через 8-ступінчастий "автомат".

2021 BMW 4 Series Coupe

2021 BMW 4 Series Coupe

motor1.com

Електромотор розвиває 109 к.с. і 104 Нм. Сумарна потужність гібрида досягає 292 л.с. і 420 Нм, плюс ще 41 "конячку" можна ангажувати на 10 секунд в режимі Boost. 12-кіловатна літій-іонна батарея в залежності від типу приводу забезпечує запас ходу на електротязі від 32 до 35 км.

2021 BMW 4 Series Coupe

2021 BMW 4 Series Coupe

motor1.com

Крім купе новинка буде доступна з кузовом кабріолет. Крім того, в планах компанії – версія Gran Coupe, а також повністю електричний i4.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у продажу з'явився унікальний Mercedes-Benz з мотором BMW.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
BMW нові авто новини авто
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
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