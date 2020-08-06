Новий автомобіль здивував відкриттям капота просто на ходу

Інженерні помилки часом зустрічаються навіть на дорогих авто (хоча часто від них таких "ляпів" не чекаєш). Яскравий тому приклад – раптове та некотрольоване відкриття капота у нового Chevrolet Corvette C8.

Що найнеприємніше, відбувається це безпосередньо в момент руху автомобіля. Про таку несправності вже повідомили кілька власників "Корветів", а як мінімум двоє з них опублікували в YouTube-відео, які наочно демонструє проблему.

Після того, як кришка капота відкривається, вона повністю закриває лобове скло і зводить до нуля видимість для водія. При цьому різке гальмування в даному випадку не допомагає – у кришки капота є опори, тому, щоб її закрити, власнику потрібно зупинитися і зробити це вручну.

Chevrolet Corvette C8 Фото: Corvette

Як пише Carscoops, кількість скарг на цей дефект постійно збільшується і на спеціалізованому сайті вже зареєстровано кілька відповідних заявок від власників новеньких Corvette Stingray (виробництво спорткара почалося лише цієї весни). Деякі автомобілісти проявили винахідливість в лагодження капота, але в будь-якому випадку цю несправність повинен усунути сам виробник. Однак General Motors не визнає своєї провини: в компанії повідомили, що, швидше за все, проблема в тому, що власники суперкарів не закривають повністю капот. У відповідь господарі машин заявили, що в такому разі на приладовій панелі з'являвся б відповідний індикатор, але його немає. Що ж, схоже, Chevrolet доведеться готуватися до неприємного відкликання.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що розбитий Chevrolet виставили на продаж за ціною нового.