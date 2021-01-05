Новий Audi A8 потрапив в об'єктиви фотошпигунів у Німеччині

Компанія Audi готує рестайлінгову версію свого флагманського седана Audi A8, передсерійні прототипи якого помічені на тестах у Німеччині.

Про це повідомляє портал Carscoops. Представлений три з половиною роки тому Audi A8 четвертого покоління готується до оновлення у середині життєвого циклу.

Два прототипу флагманського седана були виявлені на тестах у Німеччині. На ілюстраціях видно, що автомобіль відрізняється новою світлотехнікою з матричними фарами. Крім того, у процесі модернізації машина отримає видозмінену радіаторну решітку та більш виразні бампери.

Імовірно стилістика інтер'єру збережеться від нинішньої версії, але деякі зміни торкнуться функціоналу інформаційно-розважальної системи, а також асортименту матеріалів оздоблення.

Інформація щодо сімейства силових агрегатів поки зберігається у таємниці, але, відповідно до трендів, очікується, що витрата палива та кількість шкідливих викидів скоротиться у порівнянні з нинішньою версією. Крім того, гібридна модифікація PHEV може отримати нову батарею, яка дозволить збільшити запас ходу на електротязі. Нагадаємо, що нинішній A8 TFSI e може подолати близько 27 км без використання ДВС та розганяється до "сотні" за 4,9 секунди.

Очікується, що оновлений Audi A8 дебютує у кінці цього року у якості моделі 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi розпочала продаж гібридного хетчбека A3 Sportback 45 TFSI e, а також показала заряджає гібридний кросовер Q3 .