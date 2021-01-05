Новий Audi A8 потрапив в об'єктиви фотошпигунів у Німеччині

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Новий Audi A8 потрапив в об'єктиви фотошпигунів у Німеччині

Компанія Audi готує рестайлінгову версію свого флагманського седана Audi A8, передсерійні прототипи якого помічені на тестах у Німеччині.

Про це повідомляє портал Carscoops. Представлений три з половиною роки тому Audi A8 четвертого покоління готується до оновлення у середині життєвого циклу.

Два прототипу флагманського седана були виявлені на тестах у Німеччині

Два прототипу флагманського седана були виявлені на тестах у Німеччині. На ілюстраціях видно, що автомобіль відрізняється новою світлотехнікою з матричними фарами. Крім того, у процесі модернізації машина отримає видозмінену радіаторну решітку та більш виразні бампери.

Четверта генерація А8 дебютувала влітку 2017 року

Імовірно стилістика інтер'єру збережеться від нинішньої версії, але деякі зміни торкнуться функціоналу інформаційно-розважальної системи, а також асортименту матеріалів оздоблення.

Новинка отримає ряд зовнішніх змін, включаючи іншу світлотехніку та бампери

Інформація щодо сімейства силових агрегатів поки зберігається у таємниці, але, відповідно до трендів, очікується, що витрата палива та кількість шкідливих викидів скоротиться у порівнянні з нинішньою версією. Крім того, гібридна модифікація PHEV може отримати нову батарею, яка дозволить збільшити запас ходу на електротязі. Нагадаємо, що нинішній A8 TFSI e може подолати близько 27 км без використання ДВС та розганяється до "сотні" за 4,9 секунди.

Імовірно автомобіль отримати модернізовані силові агрегати з поліпшеною паливною економічністю

Очікується, що оновлений Audi A8 дебютує у кінці цього року у якості моделі 2022 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi розпочала продаж гібридного хетчбека A3 Sportback 45 TFSI e, а також показала заряджає гібридний кросовер Q3 .

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