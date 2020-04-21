Новий Audi A3 Sedan: офіційні фото і подробиці

Компанія Audi офіційно представило друге покоління Audi A3 Sedan.

Компактний 4-дверний седан отримав яскраву зовнішність в стилі спорідненого хетчбека, представленого в березні нинішнього року, нові силові агрегати і все необхідне для комфортного та економічного драйву. У салонах європейських дилерів A3 Sedan з'явиться вже влітку.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Дизайн новинки виконаний у новому стилі та продовжує розвиток ідей, реалізованих у вигляді хетчбека. У порівнянні з попередником, A3 Sedan став на 40 мм довшим (4,5 м), на 20 мм ширше (1,82 м) і на 10 мм вище (1,43 м). Багажне відділення вміщує 425 літрів поклажі.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

У дизайні передньої частини новинки домінує фірмова облицювання радіатора Singleframe. Доповнюють агресивну зовнішність оригінальні п'ятикутні вставки по краях бампера.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Крім того, автомобіль легко впізнати за новими багатосекційними фарами, які в топ-комплектації виконані за технологією Matrix LED і мають по 15 індивідуальних світлодіодів в кожній фарі.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

При створенні зовнішнього вигляду новинки дизайнери надихалися виглядом ралійного боліда Audi Quattro, що знайшло своє відображення в м'язистих колісних арках і рубаних формах. Ззаду з'явився широкий дифузор. В цілому, автомобіль має поліпшені показники аеродинамічного опору повітрю – Сd 0.25, що на 0.04 пункту менше, нiж у попередника.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Рубані форми і гострі кути зовнішнього дизайну знайшли своє продовження в оформленні салону. Орієнтований на водія кокпіт вже знайомий по хетчбеку. Тут панує мир електронних технологій. Уже в початковій комплектації автомобіль отримав повністю цифрову шкалу приладів діагоналлю 10,25 дюймів, а по центру приладової панелі розташований 10,1-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи MMI. Покупцям більш дорогих комплектацій буде запропонований дисплей на 12,3 дюйма з трьома варіантами графічного відображення інформації.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Новий A3 Sedan буде доступний спочатку з двома бензиновими моторами TFSI і одним турбодизелем TDI. Всі вони відрізняються високою ефективністю і відповідають сучасним екологічним вимогам. Так, версія 35 TFSI оснащена 1,5-літровим 150-сильним мотором з турбонаддувом і безпосереднім уприскуванням. У парі з ним працює нова 6-ступенчатаая "механіка" або 7-ступінчаста роботизована КП S tronic.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Крім технології відключення пари циліндрів, при використанні DGS на автомобілі встановлена 48-вольтна система mild hybrid. Вона дозволяє накопичувати енергію гальмування і в різних ситуаціях здатна забезпечити додатково до 50 Нм крутного моменту. Крім того, вона здатна економити приблизно 0,4 л палива на кожні 100 км пробігу.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Версія 2.0 TDI потужністю 150 к.с. також оснащується 7-ступінчастою КП S tronic, але в даному випадку використовується нова електронна система включення передач "по дротах".

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Замовити новий седан в Німеччині можна буде вже в кінці цього місяця. Вартість версії 35 TFSI (150 л.с.) стартує з позначки 29800 євро. Трохи пізніше з'явиться бензинова версія початкового рівня за ціною 27700 євро.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Audi повертається до виробництва автомобілів і двигунів після карантину.